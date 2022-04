Κόσμος

Παρίσι: Έκρηξη κοντά στη Notre Dame (εικόνες)

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, στο Παρίσι, σε κεντρικό σημείο της γαλλικής πρωτεύουσας κοντά στην Παναγία των Παρισίων.

Πυκνοί καπνοί βγαίνουν από το σημείο ενώ ένα λεωφορείο φαίνεται να έχει τυλιχτεί στις φλογές.

Σύμφωνα με μάρτυρες ακούστηκε μια ισχυρή έκρηξη και στη συνέχεια το λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες. Δεν υπάρχει ακόμη κάποια αναφορά για τραυματίες, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί.

