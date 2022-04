Κόσμος

Τουρκία - Αμπράμοβιτς: Έδιωξαν το γιοτ του από την Αλικαρνασσό

Το Solaris, το σούπερ γιοτ αξίας 600 εκατομμυρίων δολαρίων (458 εκατομμυρίων λιρών) του Ρομάν Αμπράμοβιτς, έφυγε από την αποβάθρα που είχε ελλιμενιστεί στην Τουρκία, διότι η βρετανική εταιρεία που τη διαχειρίζεται δέχθηκε πιέσεις να σταματήσει να το φιλοξενεί.

Το γιοτ του Ρομάν Αμπράμοβιτς βρισκόταν στο λιμάνι της Αλικαρνασσού στην Τουρκία εδώ και αρκετές ημέρες, όμως οι κυρώσεις που επέβαλε η Βρετανία κατά του Ρώσου μεγιστάνα, λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, ανάγκασαν τη βρετανική εταιρεία που διαχειρίζεται το λιμάνι να σταματήσει να προσφέρει τις υπηρεσίες της σε αυτό.

Σύμφωνα με το Marine Traffic, το γιοτ βρίσκεται αγκυροβολημένο στην παραλία Yalikavak στη νοτιοανατολική Τουρκία, σύμφωνα με την υπηρεσία δεδομένων ναυτιλίας Marine Traffic.

Άλλωστε, πολλοί εμπειρογνώμονες σε νομικά ζητήματα, είχαν σχολιάσει ότι η εταιρεία παίρνει μεγάλο ρίσκο επιτρέποντας σε ένα σούπερ γιοτ που ανήκει σε ένα άτομο που έχει υποστεί κυρώσεις να χρησιμοποιήσει ένα από τα λιμάνια της. Μάλιστα, το συγκεκριμένο λιμάνι είναι ένα από τα 22 που διαχειρίζεται η εταιρεία.

Ο Ρομάν Αμπράμοβιτς είναι ένας από τους πολλούς Ρώσους δισεκατομμυριούχους που επλήγησαν από κυρώσεις της Βρετανίας τον περασμένο μήνα, ως μέρος των προσπαθειών της κυβέρνησης να ασκήσει πίεση στον Βλαντιμίρ Πούτιν για να τερματίσει την εισβολή στην Ουκρανία. Η Λιζ Τρας, η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών, δήλωσε ότι τα άτομα που τους επιβλήθηκαν κυρώσεις, έχουν «το αίμα του ουκρανικού λαού στα χέρια τους».

Εκπρόσωπος της Global Ports Holding αρνήθηκε να σχολιάσει γιατί το Solaris έφυγε από το λιμάνι. Η εταιρεία, χθες, ανακοίνωσε ότι δεν έχει «καμία εξουσία να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιοδήποτε πλοίο ή γιοτ» από το λιμάνι, αλλά έλαβε την απόφαση να «μην λάβει καμία αμοιβή υπηρεσίας ή άλλες πληρωμές σχετικά με τον ελλιμενισμό αυτού του σούπερ γιοτ».

