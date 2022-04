Ρούλα Πισπιρίγκου - Λέων: Μία εκταφή μπορεί να δώσει πολύτιμες πληροφορίες

Κοινωνία

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 μίλησε ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων, αναφορικά με την υπόθεση των τριών νεκρών αδελφών στην Πάτρα. Τι αποκάλυψε

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 μίλησε ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων, αναφορικά με την υπόθεση των τριών νεκρών αδελφών στην Πάτρα.

"Ιδιαίτερα κρίσιμο ερώτημα το που βρήκε η Ρούλα Πισπιρίγκου την κεταμίνη" επεσήμανε ο κ. Λέων.

Σχετικά με τις δηλώσεις της ίδιας της 33χρονης για την κεταμίνη "η επίσημη δήλωση του νοσοκομείου εκφράζει όλη την ιατρική κοινότητα που συμμετείχε στο περιστατικό".

Για τις υποθέσεις της Μαλένας και της Ίριδας "οι τοξικολογικές εξετάσεις και για τα 2 αυτά παιδιά έγιναν στην ώρα τους", ενώ αποκάλυψε πως "το εργαστήριο στο οποίο βρέθηκε η κεταμίνη στον οργανισμό της Τζωρτζίνας έκανε και τις τοξικολογικές στη Μαλένα και την Ίριδα".

Όπως είπε ο κ. Λέων "μία εκταφή μπορεί να δώσει πολύτιμες πληροφορίες για κακώσεις οστών ή δηλητηρίαση".





