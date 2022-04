Κοινωνία

Ρούλα Πισπιρίγκου – Στρατής: Η σπιτονοικυρά είναι στον τάφο, δεν έγινε καύση

Τι δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο ιδιωτικός ερευνητής, Σωκράτης Στρατής

Συνεχίζουν οι έρευνες και για το μυστήριο θάνατο της σπιτονοικοκυράς του ζευγαριού στην Πάτρα.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 μίλησε ο ιδιωτικός ερευνητής, Σωκράτης Στρατής.

Ο ίδιος έχει αναλάβει την υπόθεση του θανα΄του της σπιτονοικοκυράς της Ρούλας Πισπιρίγκου και του Μάνου Δασκαλάκη.

"Η Ευγενία είναι στον τάφο της, δεν έχει γίνει καύση" δήλωσε και συνέχισε ΄"οι αρχές θα πάρουν μετά την εκταφή ό,τι πληροφορία θέλουν".

Τόνισε, μάλιστα, για το πληρεξούσιο της σπιτονοικοκυράς στο Μάνο Δασκαλάκη "υπήρχε πληρεξούσιο, όμως όχι για αγοραπωλησίες".





