Αθλητικά

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός: Εύκολη νίκη για τους “ερθρόλευκους”

Ευκολότερα από ό,τι δείχνει το τελικό σκορ, ο Ολυμπιακός επικράτησε σήμερα στο PAOK Sports Arena απέναντι στον μαχητικό ΠΑΟΚ με 84-73 για την 20ή αγωνιστική της Basket League.

Οι «ερυρθόλευκοι» έφτασαν τις 10 σερί νίκες και διατήρησαν το αήττητό τους στο φετινό πρωτάθλημα μακριά από το ΣΕΦ.

Κορυφαίοι για τους Πειραιώτες, που είχαν τον απόλυτο έλεγχο στη ρακέτα (43 ριμπάουντ, εκ των οποίων 10 επιθετικά, έναντι 29 του ΠΑΟΚ), ήταν οι Τάιλερ Ντόρσεϊ (19π., 6 ριμπ., 1 ασ., 1 κλ), Λιβιό Ζαν Σαρλ (16π., 5 ριμπ).

Πρώτος σκόρερ για τον «Δικέφαλο», ο οποίος έπαιξε αναγκαστικά χωρίς σέντερ στο ματς λόγω της ίωσης του Αντονι Λι (έκανε προθέρμανση, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε), με συνέπεια να είναι φανερή η αδυναμία του στη ρακέτα, ήταν ο Ζερμέιν Λοβ (14π., 4 κλ.).

Τα δεκάλεπτα: 17-21, 34-45, 49-64, 73-84

Με όπλο τη δυναμική του στη ρακέτα, ο Ολυμπιακός, μετά το 6-6 στο 3’, βρέθηκε στο 9’ στο +8 με 13-21. Ο ΠΑΟΚ «απάντησε» με επιμέρους 10-2, έχοντας εκτελεστές τους Καμπερίδη, Γκριν, Ρίβερς και ισοφάρισε στο 12’ (23-23). Οι «ερυθρόλευκοι» ανέδρασαν με δικό τους σερί (17-4) και απέκτησαν «αέρα» 13 πόντων στο 18’ (27-40).

Οι επιθετικές πρωτοβουλίες των Λοβ, Γιάνκοβιτς βοήθησαν τον «Δικέφαλο» να ρίξει τη διαφορά στους 8 πόντους (37-45), στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου. Με κινητήριο μοχλό τον Ντόρσεϊ όμως, ο Ολυμπιακός έτρεξε επιμέρους σκορ 19-8 , ξέφυγε στο 29’ με +19 (45-64), βάζοντας βάσεις για την κατάκτηση της νίκης.

Ο ΠΑΟΚ δεν εγκατέλειψε, ωστόσο, τη μάχη. Με αμυντικά αντανακλαστικά και τους Χριστοδούλου αρχικά, ΝτιΛίο, Λοβ, Γιάνκοβιτς στην πορεία, πλησίασε στους 5 πόντους, 66-71, στο 36’ . Ο Ολυμπιακός έβγαλε αντίδραση, με την οποία έκανε σερί 10-0, πήγε στο 38’ στο 76-66 και τελείωσε το ματς.

Ένταση επικράτησε στο 18’ μετά από ένα κάρφωμα του Κουίνσι Έισι, ο οποίος πανηγύρισε με τρόπο που δεν άρεσε την κερκίδα. Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ αποδοκιμάστηκε από τους υποστηρικτές του ΠΑΟΚ. Συνέχισε να προκαλεί με κινήσεις του, ο Μπαρτζώκας τον τράβηξε στον πάγκο, από όπου- λόγω χειρονομιών- εξακολούθησε να δέχεται αποδοκιμασίες.

Υβριστικά συνθήματα υπήρξαν από την κερκίδα στο 25’ και για τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Ο τεχνικός του Ολυμπιακού για μερικά δευτερόλεπτα, εξαιτίας της νέας έντασης που δημιουργήθηκε, άνοιξε διάλογο με κάποιους οπαδούς του ΠΑΟΚ, οι οποίοι βρίσκονταν σε θέσεις πίσω από τον πάγκο των «ερυθρόλευκων».

Στα 2’06’’ πριν από τη λήξη, το παιχνίδι διεκόπη για λίγο, καθώς οι διαιτητές ζήτησαν να αποχωρήσει φίλαθλος του ΠΑΟΚ που καθόταν στις θέσεις που βρίσκονται κοντά στον αγωνιστικό χώρο. Αποχώρηση που δρομολογήθηκε μετά (και) τη συνδρομή του προέδρου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Θανάση Χατζόπουλου.

Θερμό χειροκρότημα εισέπραξε η ανδρική ομάδα βόλει του ΠΑΟΚ, η οποία μπήκε στην κεντρική σάλα του PAOK Sports Arena, λίγο πριν το τζάμπολ του αγώνα, έχοντας μαζί της το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας που κατέκτησε προ ημερών.

Διαιτητές: Ζαχαρής, Μαγκλογιάννης, Μπακάλης

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΑΟΚ (Αρης Λυκογιάννης): Λοβ 14 (1) , Καμαριανός 6, ΝτιΛίο 5 (1), Μάντζαρης 2, Γιάνκοβιτς 12 (2), Ρίβερς 5 (1), Γκριν 11 (1), Χριστοδούλου 12 (2), Καμπερίδης 4 (1), Τολιόπουλος 2

Ολυμπιακός (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 4 (1), Ντόρσεϊ 19 (2), Βεζένκοφ 8 (1), Παπανικολάου 4, Ζαν Σαρλ 16, Εϊσι 2, Λούντζης 11 (1), Λαρεντζάκης 6 (2), Μάρτιν 5, Πρίντεζης 2, ΜακΚίσικ 7 (1)

