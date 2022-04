Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία - Γερμανία: Aπελαύνει 40 Ρώσους διπλωμάτες

Η απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης έχει ήδη κοινοποιηθεί στον ρώσο πρέσβη Σεργκέι Νετσάγιεφ

Τις επόμενες ημέρες 40 Ρώσοι διπλωμάτες που υπηρετούν στην πρεσβεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας στο Βερολίνο θα πρέπει να εγκαταλείψουν τη χώρα, καθώς χαρακτηρίστηκαν «ανεπιθύμητα πρόσωπα» τα οποία «εργάζονται εδώ εναντίον της ελευθερίας μας και της συνοχής της κοινωνίας μας».

Αυτό δήλωσε πριν από λίγο η υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ.

«Δεν θα το ανεχτούμε άλλο αυτό», τόνισε.

Η απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης έχει ήδη κοινοποιηθεί στον ρώσο πρέσβη Σεργκέι Νετσάγιεφ και οι εν λόγω διπλωμάτες έχουν πέντε ημέρες προθεσμία προκειμένου να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Η Ρωσία εκτίμησε σήμερα ότι οι σχέσεις της με τη Γερμανία θα "επιδεινωθούν" περαιτέρω μετά τη "μη φιλική" απόφαση του Βερολίνου να απελάσει σχεδόν 40 Ρώσους διπλωμάτες σε σχέση με τη σύγκρουση στην Ουκρανία.

"Η αβάσιμη μείωση του διπλωματικού προσωπικού των ρωσικών αποστολών στη Γερμανία θα περιορίσει τον χώρο που επέτρεπε να διατηρηθεί ο διάλογος μεταξύ των χωρών μας, γεγονός που θα οδηγήσει σε περαιτέρω επιδείνωση των ρωσογερμανικών σχέσεων", αναφέρει η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο σε ανακοίνωση που ανάρτησε στο Telegram.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα υποσχέθηκε μια απάντηση σε αυτό που αποκάλεσε "κακόβουλη ενέργεια της γερμανικής πολιτικής μηχανής", σε σχόλια στο πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

