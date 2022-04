Οικονομία

ΔΝΤ - Σταϊκούρας: Η Ελλάδα αποπλήρωσε τις οφειλές της

Κλείνει ένα κεφάλαιο που είχε ανοίξει τον Μάιο του 2010, με την προσφυγή της Ελλάδας στο Ταμείο, για χρηματοδοτική στήριξη.



"Σήμερα, η Ελλάδα ολοκλήρωσε την αποπληρωμή των οφειλών της προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο", αναφέρει σε δήλωσή του ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

"Αποπληρωμή που - υπενθυμίζεται ότι - ξεκίνησε, συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Κλείνει, έτσι, ένα κεφάλαιο που είχε ανοίξει τον Μάιο του 2010, με την προσφυγή της Ελλάδας στο Ταμείο, για χρηματοδοτική στήριξη", σημειώνει ο υπουργός Οικονομικών και προσθέτει:.

"Πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη, απόρροια της αποτελεσματικής οικονομικής πολιτικής που ασκεί η σημερινή Κυβέρνηση, η οποία, όπως ανέφερε και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, “στέλνει ένα θετικό μήνυμα στις αγορές για την χρηματοοικονομική κατάσταση της χώρας, ενισχύει το προφίλ του δημοσίου χρέους και αποφέρει εξοικονομήσεις στον κρατικό προϋπολογισμό, συνολικού ύψους 230 εκατ. ευρώ, προς όφελος της Ελληνικής κοινωνίας”".

"Συνεχίζουμε, με πλήρη επίγνωση των μεγάλων δυσκολιών και των νέων εξωγενών προκλήσεων, με υπευθυνότητα, αποφασιστικότητα και εμπιστοσύνη στις οικονομικές και κοινωνικές δυνάμεις της πατρίδας μας, για να καταστήσουμε την Ελλάδα ολόπλευρα πιο ισχυρή, με την οικονομία της περισσότερο παραγωγική, εξωστρεφή και κοινωνικά πιο δίκαιη", καταλήγει ο κ. Σταϊκούρας.

