Κοινωνία

Δικηγόρος Ρούλας Πισπιρίγκου: Δεν θα δεχθεί ποτέ ότι αφαίρεσε την ζωή των παιδιών της

Δεδομένης της ώρα κατά την οποία κρίθηκε εν τέλει προφυλακιστέα, αποφασίστηκε πως απόψε θα παραμείνει στη ΓΑΔΑ

«Δεν πρόκειται ποτέ να δεχθεί ότι αφαίρεσε την ζωή των παιδιών της» δήλωσε ο Όθων Παπαδόπουλος, ένας εκ των δύο συνηγόρων της Ρούλας Πισπιρίγκου μετά την πολύωρη απολογία της στον Εισαγγελέα.

Μετά από μια ανακριτική διαδικασία που ξεπέρασε σε διάρκεια τις εννέα ώρες, η κατηγορούμενη εξέθεσε την θέση της σε σχέση με την κατηγορία και αρνείται τα πάντα, δήλωσε συγκεκριμένα.

Σύμφωνα με τον κο Παπαδόπουλο η δικογραφία αφήνει κάποια κενά κι ερωτηματικά.

«Σεβόμαστε απόλυτα την απόφαση των αρχών, θα συνεχίσουμε να κάνουμε την προσπάθεια μας για να βρούμε την προέλευση της κεταμίνης» ανέφερε μεταξύ άλλων προσθέτοντας πως η Πισπιρίγκου εκτιμά ότι η προέλευση της ουσίας θα «δείξει» τον δολοφόνο.

«Υποβάλλαμε αίτημα να ζητηθεί έγγραφη απάντηση από το Αγλαΐα Κυριακού σχετικά με το εάν υπάρχει διαθέσιμη τελικά αυτή η φαρμακευτική ουσία στο νοσοκομείο» ανέφερε.

Στη φυλακή οδηγείται η Ρούλα Πισπιρίγκου, μετά την πολύωρη απολογία που έδωσε για όσα της καταλογίζονται στην δικογραφία για τον θάνατο της πρωτότοκης κόρης της. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες όταν της ανακοίνωσαν την απόφαση, η 33χρονη δάκρυσε.

Παράλληλα, δεδομένης της ώρα κατά την οποία κρίθηκε εν τέλει προφυλακιστέα, αποφασίστηκε πως απόψε θα παραμείνει στη ΓΑΔΑ.

