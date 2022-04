Κοινωνία

Ρούλα Πισπιρίγκου: Δεν σκότωσα την Τζωρτζίνα - Το απολογητικό υπόμνημα

Προφυλακιστέα κρίθηκε η 33χρονη για τον θάνατο της 9χρονης. Την Τρίτη θα μεταφερθεί στον Κορυδαλλό. Τι λέει για την κεταμίνη και το "ιατρικό λάθος".



Η Ρούλα Πισπιρίγκου κρίθηκε προφυλακιστέα, με την σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως, για την ανθρωποκτονία της κόρης της Τζωρτζίνας. Αμέσως μετά οδηγήθηκε στη ΓΑΔΑ , όπου θα κρατηθεί και το βράδυ της Δευτέρας και την Τρίτη θα μεταφερθεί στις φυλακές Κορυδαλλού, στην πτέρυγα VIP για λόγους ασφαλείας.

Η απολογία της ήταν μαραθώνια, παρουσιάστηκε αμετανόητη και ψυχρή, ενώ αρνήθηκε τα πάντα αφήνοντας αιχμές για τους γιατρούς του νοσοκομείου Παίδων "Αγλαΐα Κυριακού".

Η 33χρονη κατηγορουμένη επιφυλάσσεται, όπως δηλώνει, να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαιώμά της εναντίον όσων την κατέστησαν "κατηγορούμενη στα μάτια όλης της κοινωνίας", προφανώς "για να συγκαλύψουν τις δικές τους ευθύνες" για την απώλεια της ζωής της κόρης της.

«Αρνούμαι στο σύνολο της την αποδιδόμενη σε μένα κατηγορία, ποτέ δεν επιδίωξα, επιθύμησα ή προκάλεσα το θάνατο του παιδιού μου. Καμιά μητέρα δεν μπορεί να κάνει κακό στο ίδιο της το παιδί», αναφέρεται στην αρχή του ενδεκασέλιδου απολογητικού υπομνήματος, το οποίο παραδόθηκε στην 18η τακτική ανακρίτρια Αθηνών, πριν η κατηγορούμενη υποβληθεί σε ερωτήσεις.

«Η Τζωρτζίνα ήταν το πρώτο μου παιδί και αποτελούσε την μεγάλη μου αδυναμία. Ο θάνατος της, που ακολούθησε τα τραγικά περιστατικά που είχαν λάβει χώρα σε βάρος των δύο άλλων παιδιών τα οποία είχαν νωρίτερα χάσει τη ζωή τους από άλλες αιτίες, ήρθε ως τελειωτικό χτύπημα για μένα, ενώ αποτελούσε και το τελειωτικό χτύπημα σε βάρος της οικογένειας μου, η ενότητα της οποίας άρχισε μετά από τα ανωτέρω τραγικά γεγονότα να κλυδωνίζεται μέχρι σημείου να έχει σήμερα σχεδόν διαλυθεί οριστικά», αναφέρει η Ρούλα Πισπιρίγκου και υποστήριξε ότι ως μητέρα του κοριτσιού εκείνη όφειλε να είναι η συνοδός της κατά τη νοσηλεία του παιδιού.

Σε ό,τι αφορά τα επεισόδια της Τζωρτζίνας, τα οποία σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας συνέβαιναν μόνο όταν το παιδί ήταν σε δωμάτειο νοσηλείας και όχι σε ΜΕΘ, η Ρούλα Πισπιρίγκου έδωσε τη δική της εξήγηση, ότι ο χρόνος νοσηλείας σε ΜΕΘ ήταν ελάχιστος σε σύγκριση με το χρόνο που το παιδί νοσηλευόταν σε θαλάμους παιδιατρικών κλινικών.

Στο υπόμνημά της η 33χρονη επιμένει ότι δεν είναι εκείνη που χορήγησε την κεταμίνη στο παιδί, λέγοντας ότι «η συγκεκριμένη ουσία δεν διατίθεται σε φαρμακεία και διακινείται αποκλειστικά από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς σε αυστηρά περιορισμένο πλαίσιο, μόνο σε 2 χρήσεις μία από τις οποίες είναι η Παιδοχειρουργική. Άρα είναι προφανές ότι στο συγκεκριμένο παιδιατρικό νοσηλευτικό ίδρυμα η σχετική ουσία υπάρχει και υπήρχε κατά την ημερομηνία θανάτου του παιδιού μου».

Επίσης, αναφέρει πως «σύμφωνα με τις καταθέσεις των γιατρών ο χρόνος επίδρασης φαρμακευτικής ουσίας κεταμίνη είναι από 1 έως 20 λεπτά, ανάλογα με τον τρόπο χορήγησης. Πάντα με βάση τις ίδιες καταθέσεις από εμένα ζητήθηκε να εξέλθω του δωματίου στο οποίο γινόταν προσπάθειες ανάνηψης του παιδιού μου, άμεσα με την έλευση των γιατρών τις ΜΕΘ, που αναφέρεται σε χρόνο 3 λεπτών από την ενημέρωση που έκανα στη νοσηλεύτρια. Οι ανωτέρω γιατροί τοποθετούν χρονικά το θάνατο του παιδιού μου στις 14.30, οπότε προσδιορίζουν τα κρίσιμα 20 λεπτά στο χρονικό διάστημα μεταξύ 14.10 – 14.30, δηλαδή σε χρόνο που δίπλα στο παιδί μου βρισκόμουν εγώ.»

Ωστόσο, όπως υποστηρίζει η ίδια, από τα καρδιογραφήματα που της εστάλησαν μέσω sms από τον παιδοκαρδιολόγο, στις 15.10 καταγράφεται μηχανικά το γεγονός ότι η Τζωρτζίνα ήταν ακόμη ζωντανή γιατί φαίνεται ότι λειτουργούσε ο απινιδωτής με την βηματοδοτική του λειτουργία με ηλεκτρική ανταπόκριση της καρδιάς του παιδιού. «Άρα το κρίσιμο εικοσάλεπτο, εντός του οποίου φέρεται, να χρειάζεται αυτή ουσία για να προκαλέσει το θάνατο, τότε η χορήγηση της έχει γίνει περίπου στις 14.50, δηλαδή σε χρόνο που από εμένα έχει ζητηθεί η αποχώρηση μου από το δωμάτιο, εντός του οποίου παρέμειναν μόνο γιατροί και νοσηλευτές».

Μάλιστα, όπως αναφέρει στο υπόμνημα της, «υπό αυτές τις συνθήκες είναι εξαιρετικά πιθανό να χορηγήθηκε αυτή ουσία στην Τζωρτζίνα από ιατρικό λάθος, υπό την πίεση της κατάστασης που είχε δημιουργηθεί, διότι σε διαφορετική περίπτωση μου είναι αδύνατο να σκεφτώ τι θα μπορούσε να έχει γίνει και δεν μπορώ να δώσω κάποια άλλη εκδοχή».

Η κατηγορούμενη υπέβαλε αίτημα στην ανακρίτρια να δοθεί έγγραφη απάντηση από το νοσοκομείο Παίδων, αφενός εάν την τελευταία τριετία η ΜΕΘ του νοσοκομείου έχει προμηθευτεί την ουσία κεταμίνη και αφετέρου εάν τηρείται αρχείο των προσώπων που λαμβάνουν ποσότητα της συγκεκριμένης ουσίας και σε περίπτωση θετικής απόκρισης, εάν το χρονικό διάστημα 27-29/1/2022 έχει ληφθεί από το φαρμακείο του νοσοκομείου ποσότητα της ουσίας.

Την Ρούλα Πισπιρίγκου ήδη πάντως είχε διαψεύσει κατηγορηματικά η διοίκηση του Παίδων Αγλαΐα Κυριακού, δηλώνοντας ότι ουδέποτε γιατροί του νοσοκομείου, χορήγησαν κεταμίνη (ή φάρμακο με κεταμίνη) στην Τζωρτζίνα.

Τέλος, η 33χρονη ζήτησε να μην προφυλακιστεί, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι: «Σας δηλώνω ότι δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση να «χάσω» την παραμικρή ευκαιρία για να διακηρύξω την αθωότητά μου για την κατάφωρα άδικη, πρωτάκουστή, εξωπραγματική και επονείδιστη κατηγορία που μου προσάπτετε. Για το λόγο αυτό θα εμφανιστώ αυτοπροσώπως όποτε κληθώ έως ότου τελικά δικαιωθώ και απαλλαγώ από την κατάφορη αδικία που με βαραίνει, ενώ ρητά δηλώνω ότι επιφυλάσσομαι παντός νόμιμου δικαιώματος μου, για όλους όσους με κατέστησαν κατηγορούμενη στα μάτια όλης της κοινωνίας, προφανώς για να συγκαλύψουν τις δικές τους ευθύνες για την απώλεια της ζωής της θυγατέρας μου».

