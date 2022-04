Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Στον “αέρα” το ταξίδι χιλιάδων οπαδών του στη Μασσαλία

Η απεργία που έχει κηρύξει η ΑΔΕΔΥ, στην οποία δήλωσε συμμετοχή η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, ανατρέπει τα δεδομένα.

«Θολό» λόγω της γενικής απεργίας παραμένει το τοπίο για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχουν κλείσει για να πετάξουν την Τετάρτη (6/4) από Ελλάδα για Μασσαλία. Περισσότεροι από 3.000 οπαδοί του Δικεφάλου αναμένεται να βρεθούν στο Βελοντρόμ προκειμένου να παρακολουθήσουν δια ζώσης το παιχνίδι κόντρα στη Μαρσέιγ για το Europa Conference League.

Ο κύριος όγκος των οπαδών θα αναχωρήσει την Τετάρτη με τελικό προορισμό τη Μασσαλία, αν και εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά...

Όλα βεβαίως εξαρτώνται από τη γενική απεργία που έχει κηρύξει η ΑΔΕΔΥ καθώς σε περίπτωση που συμμετέχουν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, τότε δεν θα πραγματοποιηθούν πτήσεις, με κατ΄εξαίρεση το τσάρτερ του ΠΑΟΚ.

Σενάριο που αν επιβεβαιωθεί, αυτομάτως σημαίνει πως θα πρέπει να ακυρωθούν ή να μεταφερθούν σε άλλη μέρα όλες οι πτήσεις, με όλο το κομφούζιο που συνεπάγεται.

Πρόκειται για ένα ζήτημα που «καίει» τους φίλους του ΠΑΟΚ, οι οποίοι την συγκεκριμένη ημέρα είχαν προγραμματίσει να ταξιδέψουν στην Μασσαλία. Από την Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε), προκύπτει πως θα συμμετέχουν κανονικά στην απεργία.

Αν και εφόσον όμως η συμμετοχή των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στην απεργία των ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ κριθεί παράνομη ή καταχρηστική από το δικαστήριο, δεν θα πραγματοποιηθεί, και οι πτήσεις θα γίνουν κανονικά. Σε κάθε περίπτωση μέχρι την Τρίτη το απόγευμα, θα παρθεί η τελική απόφαση.

