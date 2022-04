Life

“The 2Night Show” - Μπέτυ Βακαλίδου: δεν έχω συγχωρήσει την οικογένειά μου

Όλα όσα αποκάλυψε για τη ζωή της η Μπέτυ Βακαλίδου στην εκπομπή “The 2Night Show” και στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Καλεσμένη στο “The 2Night Show” ήταν η Μπέτυ Βακαλίδου, το βράδυ της Δευτέρας.

Η ίδια, παραχώρησε μία συνέντευξη εφ΄όλης της ύλης και εξομολογήθηκε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την κακοποίηση που υπέστη στα παιδικά της χρόνια, τον εγκλεισμό της σε αναμορφωτήριο, την απόρριψη από την οικογένειά της, την αλλαγή φύλου αλλά και τα όσα έζησε για 27 χρόνια που έζησε στην πορνεία.

Χαρακτηριστικά ανέφερε μεταξύ άλλων η Μπέττυ Βακαλίδου: «Μίλησα ελεύθερα και αυτό ήταν η αιτία και η αφορμή να εγκαταλείψω το σπίτι μου και την οικογένειά μου, λίγο πριν κλείσω τα 15. Δεν τους ξαναείδα από τότε. Έχουν πεθάνει οι γονείς, όπως και κάποια αδέρφια. Δυο τρεις από τα αδέρφια ήταν χειρότεροι από τους γονείς. Έκανα μια τελευταία προσπάθεια το 1998. Μίλησα με τη μητέρα μου, η οποία αρνήθηκε επίμονα να με δει και μου είπε ότι ο πατέρας μου έχει πεθάνει. Δεν δέχτηκε να με συναντήσει. Και κρατούσα το τηλέφωνο αρκετή ώρα μήπως μου πει πάρε ξανά τηλέφωνο. Δεν το έκανε. Όχι δεν γιατρεύεται, αλλά δεν αιμορραγεί αυτή η πληγή. Έχω μάθει να χειρίζομαι τα πράγματα και συμφιλιώθηκα με αυτά. Όμως τα τραύματα παραμένουν.»

Κια συνέχισε: «Η κακοποίησή μου ξεκίνησε από τα 12 μου. Όχι δεν τους έχω συγχωρήσει. Αρνούμαι να μπω στη διαδικασία και να το κάνω. Δεν έχει νόημα άλλωστε. Κανένα νόημα. Η πορνεία αλλοτριώνει, σε κάνει να μην νοιάζεσαι για τίποτα. Ξεχνάς το λεξιλόγιό σου, αποτυπώνεται η δυσκολία της δουλειάς. Η δουλειά έχει μία χυδαιότητα και αποτυπώνεται στα μάτια σου, στο πρόσωπό σου. Το αντίδοτό μου στην πορνεία ήταν το διάβασμα, ο κινηματογράφος και το θέατρο. Ήμουν 27 χρόνια στην πιάτσα. Ένιωσα ότι πρέπει να σταματήσω για να μην χαθώ. Είχα φροντίσει τα οικονομικά μου. Δεν εθίστηκα ποτέ στο αλκοόλ και τα ναρκωτικά».

