Νεκρά παιδιά Πάτρα - Λέων: η νέα ανάρτηση για τα προβλήματα υγείας των κοριτσιών

Τι αναφέρει στη νέα του ανάρτηση ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων για την υπόθεση που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Ολοένα και περισσότερα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας, σχετικά με την υπόθεση της Πάτρας, ενώ η μητέρας των τριών κορτσιών που πέθαναν αιφνίδια, βρίσκεται υπό προσωρινή κράτηση στις φυλακές Κορυδαλλού.

Η τελευταία ανάρτηση του ιατροδικαστή Γρηγόρη Λέων, αφορά στα υποτιθέμενα προβλήματα υγείας που είχαν οι κόρες της Ρούλας Πισπιρίγκου, η οποία κατηγορείται για τον θάνατο της πρωτότοκης κόρης της, Τζωρτζίνας.

Ο ιατροδικαστής μοιράστηκε στους λογαριασμούς του στα social media: «Αγενεσία ερεθισματαγωγού συστήματος της καρδιάς σημαίνει απλά ότι ένα αυτοκίνητο κινείται χωρίς μπαταρία. Γίνεται; Εάν ένας παθολογοανατόμος διαπιστώσει κάτι τέτοιο οφείλει να ζητήσει ενδελεχή έλεγχο σε εξειδικευμένο εργαστήριο που ακόμα και στις ΗΠΑ υπάρχουν ελάχιστα» και παραθέτει ένα απόσπασμα κειμένου με τίτλο «Διαταραχές του καρδιακού συστήματος αγωγιμότητας».

Αγενεσία ερεθισματαγωγού συστήματος της καρδιάς σημαίνει απλά ότι ένα αυτοκίνητο κινείται χωρίς μπαταρία. Γίνεται;

Εάν ένας παθολογοανατόμος διαπιστώσει κάτι τέτοιο οφείλει να ζητήσει ενδελεχή έλεγχο σε εξειδικευμένο εργαστήριο που ακόμα και στις ΗΠΑ υπάρχουν ελάχιστα #πατρα pic.twitter.com/I1BLLPnfgt — Γρηγόρης Λέων (@grigorisleon) April 4, 2022

