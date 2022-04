Κοινωνία

Καιρός: Η αφρικανική σκόνη επανέρχεται από σήμερα

Μέχρι πότε θα μας ταλαιπωρήσει το φαινόμενο. Σε ποιες περιοχές θα είναι εντονότερο.

Ένα νέο επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης προς τη χώρα μας αναμένεται από σήμερα, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Οι συγκεντρώσεις σκόνης εκτιμάται ότι θα διατηρηθούν αυξημένες έως και την Πέμπτη 7 Απριλίου, ενώ από την Παρασκευή 8 Απριλίου θα υποχωρήσουν.

Περισσότερο αναμένεται να επηρεαστούν το Ιόνιο, η Πελοπόννησος, οι Κυκλάδες, η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

