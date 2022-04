Life

Μάνος Δασκαλάκης: Η αντίδραση μετά την απολογία της Ρούλας Πισπιρίγκου

Πώς αντέδρασε ο ίδιος αλλα και οι οικογένειά του μετά τα όσα είπε στην απολογία της η Ρούλα Πισπιρίγκου.

Οι εξελίξεις στην υπόθεση των τριών νεκρών παιδιών από την Πάτρα, είναι ραγδαίες, ανώ η Ρούλα Πισπιρίγκου, που κατηγορείται για τον θάνατο της κόρης της Τζωρτζίνας, βρίσκεται στις φυλακές Κορυδαλλού μετά την απολογία της,

Όπως αναφέρει η εκπομπή "Το Πρωινό" η αντίδραση του Μάνου Δασκαλάκη, πατέρα των τριών κοριτσιών μετά την απολογία της 33χρονης ήταν άμεση.

Πιο συγκεκριμένα, αφού δεν υπήρξε καμία αιχμή για τον Μάνο στην απολογία της Ρούλας Πισπιρίγκου, κάτι που φαίνεται να γέμισε ανακούφιση τους οικείους του, καθώς σύμφωνα με τους ίδιους δεν εμπλέκεται στην τραγική υπόθεση, ο Μάνος μετά την απολογία της Ρούλας, φαίνεται να μιλά με τον δικηγόρο του για να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, δηλαδή θα στηρίξει την κατηγορία.

Οι περισσότερες πληροφορίες για τον 30χρονο, έρχονται από το περιβάλλον του, καθώς ο ίδιος έχει απομονωθεί και μιλά με πολύ συγκεκριμένα άτομα.

Ακόμη, φιλικό του πρόσωπο, παιδικός του φίλος δηλώνει πως είναι σοκαρισμένοι και προδομένοι και νιώθουν ότι δεν ξέρουν καθόλου τη Ρούλα, σα να την γνώρισαν σήμερα.

Τέλος, όσον αφορά τις πληροφορίες για πρόσωπο στο περιβάλλον της Ρούλας, που διακινούσε παλαιότερα ναρκωτικών ουσιών, το ρεπορτάζ αναφέρει πως οι Αρχές έχουν βάλει στο κάδρο όχι φιλικό πρόσωπο, αλλα συγγενικό με την ευρεία έννοια της κατηγορουμένης.

