Ρούλα Πισπιρίγκου: ο ιδιωτικός ντετέκτιβ, ο θάνατος της σπιτονοικοκυράς της και οι εκταφές (βίντεο)

Όλες οι εξελίξεις για την υπόθεση με την εκταφή της σπιτονοικοκυράς της Ρούλας Πισπιρίγκου και τι δήλωσε στην εκπομπή "Το Πρωινό" ο ιδιωτικός ντετέκτιβ που έχει προσλάβει η οικογένεια της αποθανούσας.

Σε "θρίλερ" εξελίσσεται και η υπόθεση με τη σπιτονοικοκυρά της Ρούλας Πισπιρίγκου, η οποία καρατείται προσωρινά μετά την απολογία της στις φυλακές Κορυδαλλού.

Όπως αναφέρει η εκπομπή "Το πρωινό" σε ρεπορτάζ, οι εξελίξεις για τον θάνατο της σπιτονοικοκυράς της, "παγώνουν" για λίγο καθώς όπως φαίνεται αν και έχει δοθεί εντολή για εκταφή της, δεν θα γίνει σήμερα όπως αναμενόταν.

Ο ιδιωτικός ντετέκτιβ που έχει προσλάβει η οικογένεια της σπιτονυκοκυράς, μίλησε στον ΑΝΤ1 και τόνισε πως "ο τάφος είναι της σπιτονοικοκυράς, δεν έχει γίνει αποτέφρωση."

Με τους συγγενείς η σπιτονοικοκυρά, δεν είχε επαφή γι΄αυτό και δεν είχαν ειδοποιηθεί. Η κηδεία έγινε λόγω κοβιντ με πολύ λίγα άτομα είπε ακόμη ο Σωκράτης Στρατής.

Ακόμη, ανέφερε πως συνέστησε στους συγγενείς να συμβουλευτούν δικηγόρο για να δουν τι συνέβη με τα περιουσιακά στοιχεία της γυναίκας και είπε πως δεν μπορεί να πει από τωρα εάν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, όμως η εντολή εκταφής για να δοθεί χρειάζεται να υπάρχουν κάποια στοιχεία.

Ακόμη, φίλος του Μάνου, διέψευσε στην εκπομπή το οτιδήποτε σχετικά με κακοποίηση του Μάνου προς τη Ρούλα Πισπιρίγκου, τονίζοντας μάλιστα πως εκείνη είχε "εμμονη, ψύχωση μαζί του, τον ακολουθούσε παντού από πίσω σε ό,τι δραστηριότητα και αν έκανε" και πως ο 30χρονος είχε πέσει θύμα παραπλάνησης από τη σύζυγό του.

