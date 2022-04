Αθλητικά

Η Πόρτο έχει ξεχάσει…. να χάνει

Οι «δράκοι» οδεύουν ολοταχώς για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Το ρεκόρ σχεδόν μισού αιώνα που ισοφάρισε.

Η Πόρτο επικράτησε άνετα της Σάντα Κλάρα με 3-0 και παραμένει το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου στην Πορτογαλία. Όμως αυτή η νίκη των «δράκων», έχει ξεχωριστή σημασία, καθώς η ιστορική ομάδα συμπλήρωσε 56 αγώνες χωρίς ήττα «ισοφαρίζοντας» το σχετικό ρεκόρ, που κρατούσε η Μπενφίκα από το 1976 μέχρι το 1978.

Μετά από αυτό το «τρίποντο», η Πόρτο βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης με έξι βαθμούς διαφορά από την Σπόρτινγκ Λισσαβώνας, που επικράτησε της Πάσος Φερέϊρα με 2-0.

Και φυσικά, σε περίπτωση που η Πόρτο δεν ηττηθεί στην έδρα της Γκιμαράες (10/04) για την 29η αγωνιστική της Primeira Liga, θα γίνει η ομάδα με τα περισσότερα διαδοχικά ματς χωρίς ήττα στην Ιστορία του πορτογαλικού ποδοσφαίρου.

