Οικονομία

Μητσοτάκης για αποπληρωμή ΔΝΤ: Το είπαμε, το κάνουμε!

«Κλείνουμε ένα γκρίζο κεφάλαιο που άνοιξε τον Μάρτιο του 2010», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός.

«Τέλος εποχής για το ΔΝΤ ως δανειστή της Ελλάδας! Η κυβέρνηση, αποπληρώνοντας πρόωρα και τις τελευταίες υποχρεώσεις της χώρας, κλείνει ένα γκρίζο κεφάλαιο που άνοιξε τον Μάρτιο του 2010. Μια εποχή την οποία οι Έλληνες δεν πρέπει και δεν θα ζήσουμε ποτέ ξανά.

Σήμερα, παρά τη διεθνή αναταραχή, η εθνική οικονομία μένει σταθερά στον δρόμο της προόδου και δίπλα στον πολίτη. Το είπαμε, το κάνουμε!» είναι το μήνυμα του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο λογαριασμό του στο Twitter για την πρόωρη αποπληρωμή των τελευταίων δανειακών υποχρεώσεων της χώρας προς το Δ.Ν.Τ.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) April 5, 2022

