“Άγριες Μέλισσες”: Συγκλονιστικό επεισόδιο την Τρίτη! (εικόνες)

Καθηλωτικές εξελίξιες και ανατροπές που κόβουν την ανάσα, σε ένα επεισόδιο που δεν πρέπει να χάσετε.

Οι «Άγριες Μέλισσες», η κορυφαία τηλεοπτική σειρά των τελευταίων χρόνων, συνεχίζει να γράφει ιστορία στον ΑΝΤ1, με τον γ’ συγκλονιστικό τους κύκλο, με δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες και κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με τέσσερα επεισόδια που καθηλώνουν…

Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Τρίτης

Η Κορίνα κατηγορεί τον Μπάμπη για το σταυρουδάκι, ενώ παλεύει με τα αισθήματά της για εκείνον.

Η κατάσταση της υγείας του Μόρτζου είναι άσχημη και ο Νικηφόρος βρίσκεται εγκλωβισμένος.

Ο Ζάχος πρέπει να αποφασίσει αν θα δεχτεί ή όχι την παρουσία του δραπέτη Βαρουξή στην ομάδα.

Ο Θανάσης κυκλοφορεί με συνοδεία στο χωριό και όλοι προσπαθούν να τον στηρίξουν, ενώ ο Σταμάτης κάνει μια πρόταση στη Βιολέτα.

Η Δρόσω φεύγει από το γύρισμα σε δείγμα συμπαράστασης στους τεχνικούς, ενώ η Ουρανία με τον Κυριάκο βάζουν την υπογραφή τέλους στον γάμο τους.

Ο Μελέτης ζητά εξηγήσεις απ’ την Πηνελόπη για όσα είπε στην Κορίνα.

Η Ζωή δίνει τον φάκελο του Θάνου στη Μυρσίνη για να τον δώσει στον Δούκα, αλλά εκείνη θα κάνει μια αναπάντεχη ανακάλυψη.

