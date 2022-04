Κοινωνία

Ρούλα Πισπιρίγκου - Φυλακές Κορυδαλλού: Σε ειδικό κελί για λόγους ασφαλείας

Γιατί επιλέχθηκαν οι φυλακές Κορυδαλλού για την κράτησή της. Πώς διαμόρφωσαν τον χώρο.

Σε ειδικά διαμορφωμένο κελί και σε απομόνωση, προκειμένου να παρέχεται απόλυτη ασφάλεια, στις φυλακές Κορυδαλλού, κρατείται η 33χρονη Ρούλα Πισπιρίγκου, από την Πάτρα, η οποία κατηγορείται για την ανθρωποκτονία της 9χρονης κόρης της Τζωρτζίνας, καθώς κρίθηκε προφυλακιστέα με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, το βράδυ της Δευτέρας.

Η 33χρονη, μεταφέρθηκε γύρω στις 9 σήμερα το πρωί στις φυλακές Κορυδαλλού, ενώ συγκεντρωμένοι στο σημείο απειλούσαν να την λιντσάρουν και την αποδοκίμασαν. Ωστόσο τα μέτρα μεταγωγής από την Αστυνομία ήταν δρακόντεια και δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα. Η 33χρονη οδηγήθηκε στο κελί της εν μέσω αποδοκιμασιών και ύβρεων από τις άλλες κρατούμενες των φυλακών, οι οποίες εκτόξευαν απειλές για τη ζωή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, το κελί που διαμορφώθηκε ειδικά για την κράτηση της 33χρονης, βρίσκεται στην ειδική πτέρυγα των γυναικείων φυλακών, όπου κρατούνται και οι έγκλειστοι για εγκλήματα τρομοκρατίας, αλλά είναι ατομικό και σε πλήρη απομόνωση και θα προαυλίζεται μόνη της, προκειμένου να βρίσκεται σε απόλυτα ασφαλές περιβάλλον και θα μπορεί να βλέπει μόνο τον δικηγόρο της.

Κατά τις ίδιε πληροφορίες, οι φυλακές Κορυδαλλού επελέγησαν ακριβώς για τον λόγο ότι μπορούσε να διαμορφωθεί το ασφαλές περιβάλλον για την 33χρονη, καθώς οι κρατούμενες από τις φυλακές Ελαιώνα είχαν διαμηνύσει ότι θα της έκαναν κακό αν την μετέφεραν εκεί.Επίσης η υπόθεση των τριών παιδιών είναι ακόμα υπό διερεύνηση και η κατηγορούμενη πρέπει να είναι διαρκώς στην διάθεση των αρχών για συμπληρωματικές καταθέσεις αν χρειαστεί.

