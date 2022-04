Πολιτική

Τσίπρας από Ηράκλειο: η κοινωνία πληρώνει τα σπασμένα της κυβέρνησης (εικόνες)

Τι ανέφερε από το Ηράκλειο της Κρήτης ο Αλέξης Τσίπρας σε συνάντησή του με πολίτες και τοπικούς φορείς.

Από τους κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες, ξεκίνησε την επίσκεψη του στο Ηράκλειο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Π/Σ.

Τον κ. Τσίπρα υποδέχθηκαν τοπικά στελέχη του κόμματος, ενώ συνοδευόταν από τον τομεάρχη Προστασίας του Πολίτη Χρήστο Σπίρτζη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Γιάννη Ραγκούση, την υομεάρχη Εργασίας Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, τον τομεάρχη για τον αγροτικό τομέα Σταύρο Αραχωβίτη, τον σύμβουλο για θέματα άμυνας και ασφαλείας Βαγγέλη Αποστολάκη, τους βουλευτές Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ και τοπικά στελέχη του κόμματος. Συνομίλησε με πολίτες που κινούνταν στο κέντρο της πόλης, οι οποίοι του εξέθεσαν την αγωνία και τον προβληματισμό τους για την ακρίβεια και τις δραματικές συνέπειες που αυτή έχει, σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας.

Ο κ. Τσίπρας αμέσως μετά είχε συνάντηση με τον πρόεδρο του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου, τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου και τον πρόεδρο της ΟΕΒΕΝΗ, οι οποίοι αναφέρθηκαν στις άσχημες συνθήκες κάτω από τις οποίες και με φόντο την ακρίβεια, καλούνται να συντηρήσουν τις επιχειρήσεις τους, ζητώντας άμεσα τη λήψη μέτρων προκειμένου να καταστούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βιώσιμες.

Επόμενος σταθμός του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Π/Σ είναι ο Προφήτης Ηλίας, όπου θα συναντήσει και θα συνομιλήσει με παραγωγούς και κτηνοτρόφους.

«Οι τρομακτικές αυξήσεις στα τιμολόγια της ενέργειας έχουν φέρει νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε απόγνωση. Σε συνδυασμό με τις πολύ μεγάλες αυξήσεις στα τρόφιμα βασικής κατανάλωσης, στα καύσιμα αλλά και στα ενοίκια, αυτή η απόγνωση σε πολλές περιπτώσεις μετατρέπεται σε απελπισία», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε δήλωσή του μετά την περιοδεία του στην κεντρική αγορά του Ηρακλείου

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είπε ότι «η κοινωνία πληρώνει τα σπασμένα της κυβέρνησης Μητσοτάκη» και, ειδικότερα, «τις επιλογές της για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ εν μέσω ενεργειακής κρίσης, τη βίαιη απολιγνιτοποίηση αλλά και την ανοχή στα καρτέλ της αισχροκέρδειας που έχουν βγάλει πάνω από 1,5 δις κέρδος τους τελευταίους 8 μήνες». Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστήριξε πως «είναι προφανές ότι αυτό που χρειάζεται η χώρα τώρα είναι ένα σχέδιο έκτακτης ενίσχυσης της κοινωνίας και όχι των καρτέλ», όμως -τόνισε- «αυτό το σχέδιο η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν πρόκειται ποτέ να το λάβει, διότι έχει δεσμεύσεις με τα συμφέροντα». «Όσο παραμένει γαντζωμένος στην καρέκλα της εξουσίας, αδιαφορώντας για την κοινωνική λεηλασία, τόσο θα συσσωρεύονται δεινά στους εργαζόμενους, τους μισθωτούς, τους αγρότες, του ελεύθερους επαγγελματίες», είπε, σημειώνοντας ότι «γι' αυτό κι εμείς ζητάμε εκλογές προκειμένου να υπάρξει μια λύση με προοδευτική κυβέρνηση και κοινωνικό πρόσημο που θα στηρίξει την κοινωνία». Ο κ. Τσίπρας σχολίασε ότι «γι' αυτό πιστεύουμε ότι και καμία άλλη δύναμη η οποία αυτοπροσδιορίζεται ως προοδευτική δεν μπορεί να κλείνει τα μάτια σε αυτό το αίτημα. Αν δεν ζητάς εκλογές θέλεις να παραμείνει στην εξουσία η κυβέρνηση Μητσοτάκη για να συνεχίσει να λεηλατεί την κοινωνία».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι «πρέπει να βάλουμε όμως ένα τέλος, ένα φραγμό σ' αυτόν τον κατήφορο και με μια προοδευτική κυβέρνηση να στηρίξουμε την κοινωνία, να δώσουμε προοπτική με κοινωνική δικαιοσύνη και κοινωνική προστασία».

Το σχόλιο του Γιάννη Οικονόμου στις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα

Όσο η Κυβέρνηση προσφέρει στήριξη απέναντι στις επιπτώσεις των διεθνών κρίσεων ακρίβειας και τον σκληρό αγώνα που δίνουν καθημερινά πολίτες και επιχειρήσεις, ο κ. Τσίπρας, με ένα λόγο ξύλινο και χιλιοπαιγμένο, προσφέρει ψεύτικα λόγια και άτοπες διαπιστώσεις. Μόνο που δεν καταλαβαίνει ότι τώρα είναι ο καιρός των έργων και όχι των λόγων. Η κοινωνία ζητά στήριξη, σταθερότητα και ασφάλεια και η κυβέρνηση, αξιοποιώντας κάθε περιθώριο που υπάρχει, πασχίζει καθημερινά σε αυτήν την κατεύθυνση. Ο κ. Τσίπρας, ζώντας σε ένα παράλληλο σύμπαν ιδιοτέλειας και μικροσυμφερόντων, καταστρώνει εκλογικά σενάρια. Βρίσκεται σε πλήρη αντιστοιχία με την ελληνική κοινωνία.

