Metropolitan General: Ιατρείο παρακολούθησης ασθενών με Σύνδρομο Μακροχρόνιας (Long) COVID

Υψηλής ποιότητας φροντίδα από το εξειδικευμένο ιατρείο που δημιούργησε το Metropolitan General.

Οι περισσότεροι ασθενείς μετά τη λοίμωξη SARS-CoV-2 αναρρώνουν σύντομα δίχως περαιτέρω επιπλοκές. Όμως, ένα ποσοστό που ανέρχεται έως και 10%, αναπτύσσει συμπτώματα και επιπλοκές που επιμένουν ή και εμφανίζονται μετά την αρχική λοίμωξη. Με τα μέχρι τώρα επιδημιολογικά δεδομένα στην Ελλάδα από την αρχή της πανδημίας έχουν νοσήσει περίπου 3 εκατομμύρια άνθρωποι. Από αυτούς, περί τους 300.000 θα εκδηλώσουν σύνδρομο Long COVID ενώ περίπου 140.000 έχουν νοσήσει βαριά και μπορεί να εμφανίσουν σοβαρά και εμμένοντα προβλήματα.

Η μακροχρόνια COVID αποτελεί μια σοβαρή κατάσταση που δυσκολεύει σημαντικά μια μεγάλη ομάδα πληθυσμού και απαιτεί έγκαιρη και εξειδικευμένη αντιμετώπιση.

Για τη βέλτιστη διαχείριση του κάθε ασθενή με Long COVID, τo Θεραπευτήριο Metropolitan General δημιούργησε το εξειδικευμένο «Ιατρείο Μακροχρόνιας (Long) COVID», το οποίο προσφέρει ολοκληρωμένη φροντίδα σε άτομα που παρουσιάζουν επιπλοκές/συμπτώματα που εμμένουν ή εμφανίζονται 4 εβδομάδες μετά την COVID-19.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αξιολόγηση από εξειδικευμένη ομάδα ιατρών που αποτελείται από Παθολόγο-Λοιμωξιολόγο, εκτίμηση αναπνευστικής και καρδιακής λειτουργίας από πνευμονολόγο και καρδιολόγο, καθώς και μια σειρά διαγνωστικών εξετάσεων ανάλογα με την βαρύτητα και το είδος των συμπτωμάτων.

Μετά την ολοκλήρωση του κλινικοεργαστηριακού ελέγχου, ακολουθεί η διάγνωση του υποκείμενου ιατρικού προβλήματος συσχετιζόμενου με την προηγηθείσα λοίμωξη και η αντίστοιχη θεραπευτική παρέμβαση.

Συντονιστής του Ιατρείου Μακροχρόνιας (Long) COVID είναι ο Καθηγητής Παθολογίας Χαράλαμπος Γώγος, Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής της Παθολογικής-Λοιμωξιολογικής Κλινικής του Metropolitan General.

To πρόγραμμα απευθύνεται σε ασθενείς που νόσησαν με COVID-19 και:

Εμφανίζουν συνεχιζόμενα συμπτώματα μετά από 4 εβδομάδες από την έναρξη της λοίμωξης

Ανέπτυξαν σημεία και συμπτώματα που δεν προϋπήρχαν κατά τη διάρκεια της νόσησης ή μετά από αυτή και διαρκούν περισσότερο από 12 εβδομάδες

Νοσηλεύτηκαν για μακρό χρονικό διάστημα σε ΜΕΘ ή/και Κλινική COVID

Υπέστησαν σοβαρή βλάβη της αναπνευστικής/καρδιαγγειακής ή/και άλλης ζωτικής λειτουργίας και απαιτείται θεραπευτική υποστήριξη

Εμφανίζουν άτυπα συμπτώματα (κόπωση, δύσπνοια, απώλεια συγκέντρωσης και μνήμης, πόνο ή και πόνους σε διαφορετικά σημεία συμπεριλαμβανομένου του πονοκεφάλου, επίμονο βήχα, αλλαγή στην όσφρηση ή τη γεύση και διάρροια, δυσκολία στον ύπνο, άγχος και κατάθλιψη, αίσθημα παλμών, σφίξιμο ή πόνο στο στήθος, πόνο στις αρθρώσεις ή στους μυς, κ.ά.) που δεν μπορούν να αιτιολογηθούν.

Το Ιατρείο Long COVID στο Metropolitan General λειτουργεί Τρίτη 15:00 – 18:00.

Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210 650 26 62 (08:00 – 20:00).

Εmail: longcovidgeneral@metropolitan-hospital.gr