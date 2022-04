Κοινωνία

Απεργία: ρυθμίσεις για τον Δακτύλιο την Τετάρτη

Κυκλοφιοριακές ρυθμίσεις απο την Τροχαία. Πως θα κινηιθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αττική.

"Με κοινή Απόφαση των Υπουργών Προστασίας τους Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου και Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, δεν θα ισχύσει την Τετάρτη, 6 Απριλίου 2022, ο Δακτύλιος στο Κέντρο της Αθήνας, λόγω της εξαγγελθείσας απεργίας των εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς", όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση,

Ακόμη, όπως σημειώνεται από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, «λόγω των συγκεντρώσεων-πορειών, που έχουν εξαγγελθεί για την Τετάρτη 6.4.2022, θα πραγματοποιηθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (διακοπές – εκτροπές της κυκλοφορίας) σε διάφορα σημεία της ευρύτερης περιοχής του κέντρου της Αθήνας και του Πειραιά, σταδιακά και ανάλογα με την εξέλιξη των πορειών. Από την Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, σχεδιάσθηκαν και θα ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας. Παρακαλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων».

Πως θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Με 24ωρη απεργία και στάσεις εργασίας συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στα Μέσα Μεταφοράς στην απεργία τωνΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ, την Τετάρτη 6 Απριλίου 2022.

Ακινητοποιημένα όλη την ημέρα θα είναι τα Μέσα Σταθερής Τροχιάς (Μετρό, Ηλεκτρικός και Τραμ) σύμφωνα με απόφαση των σωματείων εργαζόμενων στην ΣΤΑ.ΣΥ. Επίσης, ακινητοποιημένα θα είναι και τα τρένα, συμπεριλαμβανομένων και του Προαστιακού, καθώς και τα τρόλεϊ λόγω της συμμετοχής στην 24ωρη απεργία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών και της Ένωσης Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ αντίστοιχα. Στα λεωφορεία θα πραγματοποιηθούν στάσεις εργασίας από την έναρξη της βάρδιας ως τις 9:00 π.μ. και από τις 21:00 ως τη λήξη της βάρδιας σύμφωνα με απόφαση του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ. Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται γύρω στις 9:30 - 10:00 π.μ. ενώ τα τελευταία δρομολόγια αναμένονται από τις 20:00 ή νωρίτερα.

Οι εργαζόμενοι στις συγκοινωνίες διεκδικούν υπογραφή «Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, Ενίσχυση των Δημόσιων Συγκοινωνιών, λήψη μέτρων για την αποτροπή της φτωχοποίησης του πληθυσμού, την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την άρση των εμποδίων που επιβάλει στη συνδικαλιστική δράση ο νόμος «Χατζηδάκη»», όπως αναφέρουν στις ανακοινώσεις τους και καλούν τους εργαζόμενους να λάβουν μέρος στη συγκέντρωση στις 11π.μ. στην πλατεία Κλαυθμώνος.

Σε 24ωρη απεργία την Τετάρτη 6 Απριλίου προχωρούν και οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Η απόφαση συμμετοχής ελήφθη στις 23 Μαρτίου κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης της Ενωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας (ΕΕΕΚΕ). Υπενθυμίζεται ότι, στην απεργία θα λάβει μέρος και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Τηλεπικοινωνιακών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Ο Σύλλογος ζητά, μεταξύ άλλων, αυξήσεις στους μισθούς και την κατάργηση του νόμου Χατζηδάκη για τα εργασιακά καθώς και «όλων των νόμων που ιδιωτικοποιούν την κοινωνική ασφάλιση».

