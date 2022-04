Life

Τηλεθέαση - “Το Πρωινό”: Πρωτιά και ρεκόρ σεζόν την Δευτέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μαγνήτισε το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού η θεματολογία και οι καλεσμένοι της εκπομπής “Το Πρωινό”.

Με πρωτιά και ρεκόρ ξεκίνησε η πρώτη μέρα της νέας εβδομάδας για «Το Πρωινό». Η εκπομπή κατέκτησε την κορυφή της τηλεθέασης, σημειώνοντας την υψηλότερη επίδοσή της, στο δυναμικό κοινό 18-54, από την αρχή της σεζόν μέχρι σήμερα.

Χθες Δευτέρα 4 Απριλίου, η Φαίη Σκορδά και ο Γιώργος Λιάγκας ήταν στην πρώτη θέση στη μάχη της τηλεθέασης, στη ζώνη προβολής τους στο δυναμικό κοινό 18-54, καταγράφοντας ποσοστό 21,8% και αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό κατά 3,7 μονάδες.

Οι γυναίκες ήταν το πιο πιστό τους κοινό με τα ποσοστά τηλεθέασης να κινούνται σε υψηλά επίπεδα σε όλες τις ηλικίες και να αγγίζουν ακόμα και το 44,7%.

Και το ανδρικό κοινό, όμως, έκανε αισθητή την παρουσία του στην παρέα της εκπομπής, με τους άνδρες να δίνουν ποσοστό τηλεθέασης έως και 21,2%.

«Το Πρωινό» κατέγραψε πρωτιά και στο σύνολο κοινού, σημειώνοντας 20,7%.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρούλα Πισπιρίγκου - Φυλακές Κορυδαλλού: Σε ειδικό κελί για λόγους ασφαλείας

Απεργία - Μέσα Μεταφοράς: Πως θα κινηθούν την Τετάρτη

ΕΦΚΑ - Συντάξεις Μαΐου: πληρωμή νωρίτερα, λόγω Πάσχα