Ρούλα Πισπιρίγκου: δεν κατάλαβα γιατί δεν με πιστεύει ο Μάνος

Σε απόγνωση δηλώνει πως βρίσκεται η προφυλακισμένη για την δολοφονία της κόρη της. Κρατείται σε ειδικό κελί. Τι είπε για τον πατέρα των τριών νεκρών κοριτσιών της.

Σε απόγνωση φαίνεται να είναι η Ρούλα Πισπιρίγκου μετά την απόφαση για προσωρινή κράτησή της στις φυλακές Κορυδαλλού, μετά την απολογίας της.

Η 33χρονη που κατηγορείται για τον θάνατο της 9χρονης κόρης της Τζωρτζίνας, φαίνεται να ξέσπασε σε κλάματα όταν μεταφέρθηκε στο κελί της, ιδιαίετρα μετά την άγρια αποδοκιμασία της από τις συγκρατούμενές της.

Λίγα λεπτά πριν τη μεταγωγή της στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου έχει φτιαχτεί ένα διαμορφωμένο κελί και θα προαυλίζεται μόνη της για λόγους ασφαλείας, μιλώντας στο Star ανέφερε μεταξύ άλλων πως δεν μπορεί να καταλάβει γιατί ο Μάνος Δασκαλάκης δεν την πιστέυει:: «Μίλησα με τα καλύτερα λόγια για τον Μάνο στη κατάθεσή μου. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν με πιστεύει ο Μάνος και μίλησε εναντίον μου.Θέλω να πιστεύω ότι σύντομα θα αφεθώ ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Θα αποδειχθεί η αλήθεια, δεν υπάρχουν στοιχεία. Δεν ξέρω πόσο θα αντέξω στη φυλακή».

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, έχει ζητήσει είναι να της δοθεί μια κάρτα για να μπορεί να τηλεφωνεί και μια τηλεόραση.

Με τις αρχές να φοβούνται την πιθανότητα να κάνει κακό στον εαυτό της, βρίσκεται συνεχώς κάποιος έξω απο το κελί της και είναι συνεχεια υπό επιτήρηση.

