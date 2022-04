Κόσμος

Τουρκία: Σε ΜΕΘ το μωρό που εγκατέλειψε η μάνα του

Συγκινεί η ιστορία του λίγων μηνών μωρού. Η διασώστρια που το βρήκε, το θήλασε και του έδωσε ένα όνομα που σημαίνει πολλά για εκείνη.

Στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας νοσηλεύεται το μόλις 3 μηνών βρέφος, με το όνομα Νίσα, η μητέρα του οποίου το εγκατέλειψε, σε ένα χωράφι.

Η μητέρα, που εγκατέλειψε το τριών μηνών μωρό της, σε ένα χωράφι, στην περιοχή Πέντικ της ασιατικής Κωνσταντινούπολης, συνελήφθη από την τουρκική αστυνομία.

Το τριών μηνών μωρό βρήκε η διασώστρια σε ασθενοφόρ, Μπουσρά Ντουρμάζ, η οποία όταν διαπίστωσε ότι ήταν πεινασμένο, το θήλασε, δίνοντάς του μάλιστα το όνομα της δεύτερης της κόρης, Νίσα Μιχριμπάν.

Η κατάσταση της υγείας του μωρού ωστόσο επιδεινώθηκε και αποφασίστηκε να εισαχθεί για νοσηλεία στην Εντατική.

Οι αστυνομικοί, αφού εξέτασαν δεκάδες εικόνες από κάμερες ασφαλείας, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, κατάφεραν να εντοπίσουν την βιολογική μητέρα του παιδιού.

Η μητέρα συνελήφθη με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της εγκατάλειψης βρέφους.

