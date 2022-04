Κόσμος

Οργανωμένο έγκλημα: Συνεργασία Ελλάδας - Αλβανίας

Διμερής συνάντηση συνεργασίας πραγματοποιήθηκε μεταξύ των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου και του Υπουργού Εσωτερικών της Αλβανίας Bledi Cuci.

Διμερής συνάντηση συνεργασίας πραγματοποιήθηκε σήμερα μεταξύ των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου και του Υπουργού Εσωτερικών της Αλβανίας Bledi Cuci. Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης, οι Υφυπουργοί Ελλάδας και Αλβανίας Ελευθέριος Οικονόμου και Andi Mahilla, η πρέσβης της Αλβανίας στην Αθήνα Luela Hajdaraga και εκπρόσωποι της Αστυνομίας των δύο χωρών.

Στα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η ενίσχυση της συνεργασίας της αστυνομίας των δύο χωρών, με σκοπό την βέλτιστη αξιοποίηση πληροφοριών για την αντιμετώπιση του διασυνοριακού εγκλήματος. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την πρόταση θα έχει η ενίσχυση του Κοινού Κέντρου Επαφής στην Κακαβιά.

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε και στις συνέπειες που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, με την αύξηση των προσφυγικών ροών και ενημέρωσε τον ομόλογό του για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού προγράμματος EMPACT για την εμπορία ανθρώπων και παιδιών. Το ζήτημα αυτό εξάλλου, θα απασχολήσει την Υπουργική Διάσκεψη των χωρών της Νοτιοανατολικής Μεσογείου που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Μαΐου στην Αθήνα.

Συζητήθηκαν επίσης, το σχέδιο του εφαρμοστικού πρωτοκόλλου της επανεισδοχής Ε..Ε – Αλβανίας, η Αστυνομική συνεργασία των δύο χωρών για την επιμόρφωση σπουδαστών της Αλβανικής Αστυνομικής Ακαδημίας σε εκπαιδευτικά προγράμματα, η αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και της διακίνησης ναρκωτικών.

