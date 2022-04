Οικονομία

Notam: Τι αλλάζει στα πιστοποιητικά εμβολιασμού και νόσησης για τις πτήσεις εσωτερικού

Νέα αεροπορική οδηγία ανακοίνωσε η ΥΠΑ για ΤΗΝ διάρκεια των πιστοποιητικών εμβολιασμού-νόσησης για πτήσεις εσωτερικού.

Τις αλλαγές που αφορούν στα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις εμβολιασμού και νόσησης που ισχύουν από εδώ και στο εξής στις αεροπορικές μετακινήσεις εσωτερικού ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι οι ταξιδιώτες, για να επιβιβαστούν στο αεροπλάνο χωρίς τεστ, θα πρέπει να φέρουν πιστοποιητικό εμβολιασμού με χρονική ισχύ έως εννέα (9) μήνες μετά την ολοκλήρωση του βασικού εμβολιασμού και χωρίς χρονικό περιορισμό για τους ταξιδιώτες που έχουν λάβει και την ενισχυτική δόση ή εναλλακτικά πιστοποιητικό νόσησης που η ισχύς του διαρκεί έως έξι (6) μήνες.

Σε σχέση με την προηγούμενη αεροπορική οδηγία (notam), η αλλαγή είναι στους χρόνους που ισχύουν τα πιστοποιητικά εμβολιασμού και νόσησης που από τους επτά (7) μήνες και τρεις (3) μήνες που προβλεπόταν πριν, τώρα θα ισχύουν εννέα (9) και έξι (6) μήνες αντίστοιχα.

Ειδικότερα, η νέα notam πτήσεων εσωτερικού μετά και την τελευταία αλλαγή προβλέπει:

Οι επιβάτες προς όλους τους προορισμούς της χώρας οφείλουν να πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1) Πιστοποιητικό εμβολιασμού με χρονική ισχύ έως εννέα (9) μήνες μετά την ολοκλήρωση του βασικού εμβολιασμού και χωρίς χρονικό περιορισμό για τους ταξιδιώτες που έχουν λάβει και την ενισχυτική δόση, σύμφωνα με όσα ορίζει η κείμενη νομοθεσία. Το ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19 (EU DIGITAL COVID-19 CERTIFICATE ), είναι επίσης αποδεκτό.

2) Πιστοποιητικό νόσησης που διαρκεί έως έξι (6) μήνες σύμφωνα με όσα ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

3) Οι επιβάτες πτήσεων εσωτερικού που δεν έχουν εμβολιαστεί για να επιβιβαστούν στο αεροπλάνο θα πρέπει να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο για κορονοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα πτήσης ή εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών με rapid test πριν την αναχώρηση της πτήσης τους.

Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως δεκαεπτά (17) ετών μπορούν να πραγματοποιούν τις αεροπορικές μετακινήσεις τους και με διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) που πραγματοποιείται έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα πτήσης.

Εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς προερχόμενους από το εξωτερικό μπορούν να προσκομίζουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή την βεβαίωση νόσησης ή το αρνητικό τεστ, στην ελληνική, αγγλική, γαλλική, γερμανική, ισπανική, ιταλική ή ρωσική γλώσσα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα έγγραφα να έχουν εκδοθεί από δημόσια αρχή και σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Αν οι έλεγχοι αυτοί έχουν διενεργηθεί στην αλλοδαπή και ισχύουν κατά τον χρόνο επιβίβασης των επιβατών στο αεροσκάφος, οι σχετικές βεβαιώσεις γίνονται αποδεκτές υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με τις οποίες επετράπη η είσοδος τους στην Ελλάδα.

Σε περίπτωση που επιβάτης δεν φέρει μάσκα δεν του επιτρέπεται η επιβίβαση.

Στους χώρους προσέλευσης και αναμονής εντός αεροδρομίων, καθώς και κατά τη διάρκεια των αεροπορικών πτήσεων, το προσωπικό και οι επιβάτες υποχρεούνται να φέρουν μάσκα προστασίας. Σε περίπτωση που επιβάτης δεν φέρει μάσκα δεν του επιτρέπεται η επιβίβαση στο αεροπλάνο. Ο έλεγχος των ταξιδιωτικών εγγράφων πραγματοποιείται από τους υπαλλήλους των αεροπορικών εταιρειών και δειγματοληπτικά από τις αστυνομικές αρχές σε αεροδρόμια. Οι αεροπορικές εταιρίες υποχρεούνται στον έλεγχο του ταξιδιώτη πριν από την επιβίβαση του, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι φέρει τα απαραίτητα έγγραφα.

