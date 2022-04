Υγεία - Περιβάλλον

Εμβολιασμός: Θεοδωρίδου και Θεμιστοκλέους για την 4η δόση

Έκτακτη ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας για την επιδημιολογική εικόνα της χώρας και το εμβολιαστικό πρόγραμμα κατά της COVID-19.

Έκτακτη ενημέρωση για το Εθνικό Σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης για τη νόσο COVID-19, το απόγευμα της Τρίτης, από τους:

Μαρία Θεοδωρίδου, Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών και

Μάριος Θεμιστοκλέους, Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Νωρίτερα ανακοινώθηκαν τα ημερήσια δεδομένα για τους θανάτους, τους διασωληνωμένους και τα χιλιάδες νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα.

Ακόμη, όπως προκύπτει από τον «χάρτη» με την γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα, αυξημένος προβληματισμός υπάρχει για αρκετές περιοχές ανά την Ελλάδα, λόγω του αυξημένου αριθμού των μολύνσεων.

Ανησυχία λόγω της νέας νεάς αύξησης του ιικού φορτίου, προκαλούν τα ευρήματα από την έρευνα στα λύματα των μεγάλων πόλεων της Ελλάδας.

