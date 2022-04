Κόσμος

Τουρκία: Πέθανε το μωρό που εγκατέλειψε η μάνα του (εικόνες)

Θρήνος για το αγγελούδι που εγκατέλειψε η μάνα του σε χωράφι. Προσπάθησε να το σώσει, θηλάζοντας το μια διασώστρια.

Θρήνος στην Τουρκία για το 3 μηνών αγγελούδι που πέθανε στην Εντατική.

Το άτυχο βρέφος, η μητέρα του οποίου το εγκατέλειψε σε ένα χωράφι νοσηλευόταν στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας απο τις 29 Μαρτίου.

Η μητέρα, που εγκατέλειψε το τριών μηνών μωρό της, σε ένα χωράφι, στην περιοχή Πέντικ της ασιατικής Κωνσταντινούπολης, συνελήφθη από την τουρκική αστυνομία.

Το τριών μηνών μωρό βρήκε η διασώστρια σε ασθενοφόρ, Μπουσρά Ντουρμάζ, η οποία όταν διαπίστωσε ότι ήταν πεινασμένο, το θήλασε, δίνοντάς του μάλιστα το όνομα της δεύτερης της κόρης, Νίσα Μιχριμπάν.

Η κατάσταση της υγείας του μωρού ωστόσο επιδεινώθηκε και αποφασίστηκε να εισαχθεί για νοσηλεία στην Εντατική, όπου δυστυχώς κατέληξε το μεσημέρι της Τρίτης.

Οι αστυνομικοί, αφού εξέτασαν δεκάδες εικόνες από κάμερες ασφαλείας, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, κατάφεραν να εντοπίσουν την βιολογική μητέρα του παιδιού.

Η μητέρα συνελήφθη με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της εγκατάλειψης βρέφους.

