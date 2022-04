Τοπικά Νέα

Ηλεκτρονική απάτη: Το λάθος που του στοίχισε 6500 ευρώ

Απατεώνες "ξάφρισαν" χιλιάδες ευρώ από λογαρισμό. Πώς ένας 65χρονος έπεσε θύμα απάτης.

Δεν έχουν τέλος οι ηλεκτρονικές απάτες σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών.

Τελευταίο θύμα είναι ένας 56χρονος από το Ρέθυμνο, ο οποίος έχασε 6.500 ευρώ από τον τραπεζικό του λογαριασμό. Ο 56χρονος έλαβε ένα email που έγραφε ότι ήταν από την Εθνική Τράπεζα και έκανε το λάθος να πατήσει το link που έλεγε η οδηγία.

Φυσικά το email δεν είχε σταλεί από το πιστωτικό ίδρυμα αλλά από απατεώνα, ο οποίος αφού ο 56χρονος ενεργοποίησε το link, κατάφερε να προβεί σε 9 αγορές, ύψους 6.500 ευρώ.

