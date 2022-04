Υγεία - Περιβάλλον

Εμβολιασμός - Θεοδωρίδου: 4η δόση σε συγκεκριμένη ομάδα πληθυσμού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι θα κάνουν την τέταρτη δόση εμβολίου. Τι ισχύει για τα παιδιά. Πότε ανοίγει η πλατφόρμα των ραντεβού.

Σε άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών - ιδιαίτερα σε όσους έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας - συστήνεται με βάση την απόφαση της επιτροπής εμβολιασμών η 4η δόση του εμβολίου στη χώρα μας.

Όπως εξήγησε η πρόεδρος της επιτροπής Μαρία Θεοδωρίδου, κατά την αποψινή ενημέρωση, « η δεύτερη αναμνηστική δόση - όπως χαρακτηρίζεται η τέταρτη δόση- με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα της χώρας και το γεγονός ότι έχει παρέλθει αρκετός χρόνος από την πρώτη αναμνηστική δόση -δηλαδή την τρίτη δόση- Θα έχει όφελος σε αυτές τις ομάδες καθώς αναμένεται να μειώσει σοβαρά την πιθανότητα νοσηλείας τους.

Όπως εξήγησε η κυρία Θεοδωρίδου, η 4η δόση όσον αφορά τα MRNA εμβόλια θα γίνεται 4 μήνες μετά την 3η δόση - δηλαδή την 1η αναμνηστική

Επίσης, ξεκαθάρισε ότι τα άτομα που έχουν νοσήσει μετά από την 3η δόση δεν χρειάζονται 4η επαναληπτική δόση.

Η ίδια τόνισε ότι πρωταρχικής σημασίας παραμένει ο αρχικός εμβολιασμός σε όσους δεν τον έχουν πραγματοποιήσει και η ολοκλήρωση του εμβολιασμού αυτού με την πρώτη αναμνηστική δόση, δηλαδή τη 3η δόση.

Όσον αφορά τον αρχικό εμβολιασμό, είπε ότι πλέον η 2η δόση του εμβολίου θα πρέπει να γίνεται οκτώ εβδομάδες μετά την πρώτη δόση για τα εμβόλια MRNA και όχι τέσσερις που ισχύει έως σήμερα.

Ωστόσο διευκρίνισε ότι για τα άτομα άνω των 65 ετών , αλλά και όσους είναι ανοσοκατασταλμένοι το διάστημα παραμένει στις τέσσερις εβδομάδες, μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης δόσης.

Η κυρία Θεοδωρίδου διευκρίνισε ότι ο εμβολιασμός με την 2η αναμνηστική δόση- δηλαδή την 4η δόση- είναι προαιρετικός αλλά υπάρχει ισχυρή σύσταση για αυτόν και πρόσθεσε ότι δεν σχετίζεται με τα πιστοποιητικά.

Τέλος η κυρία Θεοδωρίδου εξήγησε το σκεπτικό της επιτροπής λέγοντας ότι λόγω της μεγάλης αύξησης της μεταδοτικότητα της Ο και ιδιαίτερα της Ο2 και της χαλάρωσης των μέτρων, αλλά και του γεγονότος ότι εξακολουθεί να παρατηρείται αυξημένος αριθμός νέων μολύνσεων, η επιτροπή έφτασε στη σημερινή απόφαση. Πάντως η ίδια διευκρίνισε ότι είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι όσοι νοσούν από τις παραλλαγές της Ο δεν φαίνεται να χρειάζονται νοσηλεία όσο με τις προηγούμενες παραλλαγές του ιού. Επίσης, τόνισε για μία ακόμη φορά ότι η εφαρμογή της 3ης δόσης αποδείχτηκε ασφαλής και αποτελεσματική κατά της νόσου covid 19 ιδιαίτερα στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και τα άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρούλα Πισπιρίγκου - Φυλακές Κορυδαλλού: Σε ειδικό κελί για λόγους ασφαλείας

Απεργία - Μέσα Μεταφοράς: Πως θα κινηθούν την Τετάρτη

ΕΦΚΑ - Συντάξεις Μαΐου: πληρωμή νωρίτερα, λόγω Πάσχα