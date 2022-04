Πολιτισμός

Ουκρανία: Δισέγγονη του Τολστόι φιλοξενεί στο σπίτι της πρόσφυγες

Με την πρωτοβουλία αυτή παίρνει θέση ενάντια στον πόλεμο







Προπάππους της είναι ο Λέων Τολστόι, ένας από τους σημαντικότερους Ρώσους λογοτέχνες, ο συγγραφέας που έχει συνδέσει το όνομά του με βιβλία-μνημεία όπως είναι το «Πόλεμος και Ειρήνη» και το «Άννα Καρένινα», ένας συγγραφέας αποσπάσματα από τα έργα του οποίου έχει επικαλεστεί κατά καιρούς και ο ίδιος ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν.

Κι όμως, η 84χρονη δισέγγονη του Τολστόι, Μάρτα Αλμπερτίνι, τολμά να παίρνει θέση ενάντια στον πόλεμο που διεξάγουν οι δυνάμεις του Πούτιν στην Ουκρανία.

Η ίδια προχωρά ακόμη παραπέρα, υποστηρίζοντας ότι και ο προπάππους της θα επέκρινε αυτόν τον πόλεμο, όπως σημειώνει σε άρθρο του το γαλλικό ειδησεογραφικό πρακτορείο AFP, το οποίο επικαλείται η Washington Post.

H 84χρονη Μάρτα Αλμπερτίνι, που ζει στην Ελβετία, υποστηρίζει μάλιστα πως η ίδια μαζί με άλλους απογόνους του Τολστόι έχουν στείλει και επιστολή στον Πούτιν με την οποία εκφράζουν τον αποτροπιασμό και την αγανάκτησή τους για τον πόλεμο.

Παράλληλα, η κ. Αλμπερτίνι φιλοξενεί πλέον στο σπίτι της στην Ελβετία και δύο πρόσφυγες από το Νικολάεφ της Ουκρανίας, την 24χρονη Anastasia Sheludko και τη μητέρα της.

