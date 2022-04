Κοινωνία

Δήμητρα Πισπιρίγκου στον ΑΝΤ1: Είμαι 1000% σίγουρη για την αθωότητα της Ρούλας

Τι δήλωσε η Δήμητρα Πισπιρίγκου για την αδερφή της Ρούλα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1. Πού αποδίδει το θάνατο της Τζωρτζίνας και πως σχολιάζει τη στάση του Μάνου Δασκαλάκη

Η αδερφή της Ρούλας Πισπιρίγκου, Δήμητρα Πισπιρίγκου, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Συνεχίζει να υποστηρίζει την αθωότητα της αδερφής της, χαρακτηρίζοντας "άδικο όλο αυτό που συμβαίνει με τη Ρούλα".

"Είμαι 1000% σίγουρη για την αθωότητα της Ρούλας, μιλάω μαζί της καθημερινά και βρίσκεται σε κακή ψυχολογική κατάσταση" τόνισε η αδερφή της.

Σχετικά με τον θάνατο της Μαλένας στον οποίο και ήταν παρόυσα "εγώ τη βρήκα τη Μαλένα, πήγα να την ξυπνήσω. Προσπαθήσαμε να την επαναφέρουμε" είπε η Δήμητρα Πισπιρίγκου και συνέχισε "στο δωμάτιο της Μαλένας ήταν μόνο η Τζωρτζίνα, δεν μπορεί κανείς να τη έκανε κακό θα το είχα ακούσει, το σπίτι δεν έιναι τόσο μεγάλο."

Σε ερώτηση γα την κακή σχέση του ζευγαριού και τις συμπτώσεις με την επιδείνωση της υγείας των παιδιών και τον θάνατό τους ανέφερε "μια χαρά ήταν η σχέση τους, μετά αποφάσισαν να μην είναι μαζί

Υποστηρίζει και εκείνη την εκδοχή του ιατρικού λάθους για το θάνατο της Τζωρτζίνας.

Για το Μάνο Δασκαλάκη και τη στάση που κρατά με΄τα τη σύλληψη της Ρούλας Πισπιρίγκου είπε χαρακτηριστικά "δεν θα τον κρίνω εγώ, άλλος βλέπει και κρίνει"

Τέλος, για τη σπιτονοικοκυρά του ζευγαριού "δεν την γνώριζα, δεν την είχα δει ποτέ, όμως είχε δώσει πληρεξούσιο στο Μάνο Δασκαλάκη"

