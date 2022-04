Κόσμος

Ζελένσκι στο ισπανικό κοινοβούλιο: Ο πόλεμος μοιάζει με τη σφαγή στην Γκουέρνικα

Τι ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ομιλία του στο ισπανικό κοινοβούλιο

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι παραλλήλισε τον πόλεμο στη χώρα του με τη σφαγή στη Γκουέρνικα, την κωμόπολη στη Χώρα των Βάσκων που βομβαρδίστηκε το 1937 από την αεροπορία του Αδόλφου Χίτλερ, που στήριζε τον Φράνκο κατά τη διάρκεια του ισπανικού εμφυλίου πολέμου.

«Είμαστε στον Απρίλιο του 2022 αλλά θα πίστευε κανείς ότι είναι Απρίλιος του 1937, όταν ο κόσμος έμαθε τι συνέβη σε μια από τις πόλεις σας, την Γκουέρνικα», είπε ο Ζελένσκι σε ομιλία του στην ισπανική Βουλή.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, που λίγα λεπτά νωρίτερα είχε μιλήσει μέσω βιντεοκλήσης στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, συνέκρινε την Γκουέρνικα με τη Μαριούπολη, που πολιορκείται από τον ρωσικό στρατό και όπου «δεν απέμειναν παρά μονάχα ερείπια, όπου το 90% των κτιρίων καταστράφηκε, όπου οι άνθρωποι πεθαίνουν».

Η σφαγή της Γκουέρνικα ενέπνευσε έναν από τους διασημότερους πίνακες του Πάμπλο Πικάσο, ένα συγκλονιστικό, αντιπολεμικό έργο που εικονίζει τα δεινά του πολέμου.

Η ομιλία του Ζελένσκι καταχειροκροτήθηκε από τους βουλευτές κατά τη διάρκεια της δεκάλεπτης ομιλίας του.

«Όπως το είπε ο πρόεδρος Ζελένσκι, δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι θα ξαναβλέπαμε εικόνες βομβαρδισμών και σφαγής των αθώων αμάχων στο ευρωπαϊκό έδαφος», σχολίασε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.

Το απόγευμα της 26ης Απριλίου 1937 η Γκουέρνικα βομβαρδίστηκε από τους Ναζί – ήταν η πρώτη πόλη στην ιστορία που καταστράφηκε από αεροπορική επιδρομή η οποία στοχοθετούσε αμάχους. Μέχρι και σήμερα οι πηγές δεν συμφωνούν για τον απολογισμό: οι βασκικές αρχές έκαναν λόγο για 1.654 νεκρούς ενώ άλλοι ιστορικοί μιλούν για 150-300.

