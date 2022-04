Κόσμος

Χιλή: Δημοψήφισμα για το νέο Σύνταγμα

Η κυβέρνηση της Χιλής ανακοίνωσε την ημερομηνία διεξαγωγής του δημοψηφίσματος για το νέο Σύνταγμα.

Η ανακοίνωση της ημερομηνίας επιτρέπει στην αρμόδια επιτροπή να αρχίσει τη διαδικασία για τον ορισμό των εκλογικών κέντρων ανά την επικράτεια, τον έλεγχο των εκλογικών καταλόγων και τον σχεδιασμό των μέτρων δημόσιας υγείας που απαιτούνται για την ομαλή διεξαγωγή του δημοψηφίσματος, όπως αναφέρει η κυβερνητική ανακοίνωση.

Μια συνταγματική συνέλευση εκπονεί μια νέα Magna Carta για να αντικαταστήσει το Σύνταγμα που χρονολογείται από την εποχή της δικτατορίας του Αουγκούστο Πινοσέτ. Το προσχέδιο αναμένεται στις αρχές Ιουλίου.

