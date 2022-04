Κοινωνία

Σαλαμίνα: Εντοπίστηκαν νεκρές θαλάσσιες χελώνες

Από το Γ Λιμενικό Τμήμα Σαλαμίνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά ενημερώθηκε σχετικά η αρμόδια Υπηρεσία για την υγειονομική τους ταφή.

(εικόνα αρχείου)

Δύο θαλάσσιες χελώνες, εντοπίστηκαν νεκρές, στην περιοχή Ψιλή Άμμο Σαλαμίνας .

Και στις 27 Μαρτίου μια νεκρή θαλάσσια χελώνα εντοπίστηκε στη Μαρίνα Αλίμου. Συγκεκριμένα, η χελώνα βρέθηκε να πλέει ανάποδα κοντά στα βράχια του φάρου της Μαρίνας.

Μάλιστα, καθώς το πόδι της είχε μπλεχτεί σε σκοινί εγκλωβίστηκε εκεί χωρίς να μπορεί να διαφύγει.

Ειδοποιήθηκε η αρμόδια Υπηρεσία και ακολούθησε η υγειονομική ταφή της.

