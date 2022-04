Οικονομία

Φίλιπ Λέιν στον ΑΝΤ1: Αβεβαιότητα στις αγορές λόγω ουκρανικής κρίσης

Για για την ενεργειακή κρίση και πόσο αυτή θα επηρεάσει τις τιμές στην Ελλάδα και την Ευρώπη μίλησε ο Επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ, αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και τον Νίκο Ρογκάκο.

Ο Φίλιπ Λέιν υποστηρίζει ότι η κρίση στην Ουκρανία και την ενέργεια εντείνει την αβεβαιότητα στις επενδύσεις και ανησυχεί τον κόσμο που μειώνει την κατανάλωση.

Ο κορυφαίος οικονομολόγος υποστηρίζει ότι πίσω από τον πληθωρισμό κρύβεται η ενεργειακή κρίση, αλλά προβλέπει σταδιακή αποκλιμάκωση.

Ο Φιλίπ Λέιν αναφερμένος στην Ελλάδα τονίζει μεταξύ άλλων ότι η ενεργειακή κρίση στην χώρα μας θα είναι περιορισμένη σε σχέση με άλλες χώρες.

Ο επικεφαλής Οικονομολόγος της ΕΚΤ μίλησε για τις ευρωπαϊκές κυρώσεις στην Ρωσία, την αβεβαιότητα των αγορών λόγω της ενεργειακής κρίσης και για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και των τραπεζών.

