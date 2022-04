Αθλητικά

Champions League: Η Λίβερπουλ πέρασε από τη Λισαβόνα

Η Μάντσεστερ Σίτι δυσκολεύτηκε, αλλά τελικά πήρε μια ισχνή νίκη κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης

Τα φαβορί επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά κι έτσι οι δύο ομάδες της Premier League που αγωνίστηκαν σήμερα εξασφάλισαν προβάδισμα πρόκρισης στους ημιτελικούς του Champions League. Πολύ μεγάλο για τη Λίβερπουλ που επικράτησε 3-1 της Μπενφίκα στη Λισαβόνα, μικρότερο της Μάντσεστερ Σίτι που επιβλήθηκε 1-0 της Ατλέτικο Μαδρίτης στο «Έτιχαντ».

Με δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο η Λίβερπουλ «πάγωσε» το «Ντα Λους». Στο 17΄ ο Κονατέ με κεφαλιά από κόρνερ του Ρόμπερτσον και στο 34΄ ο Μανέ από ασίστ του Λουίς Ντίας έφεραν το 0-2. Όμως η Μπενφίκα δεν το έβαλε κάτω και μείωσε με τον Ντάργουϊν Νούνιες στο 48΄ από λάθος του Κονατέ.

Ήταν το 5ο γκολ του Ουρουγουανού στην «παρθενική» του συμμετοχή στη διοργάνωση των πρωταθλητών, ισοφαρίζοντας την επίδοση του Νούνο Γκόμες από το 1999. Στη συνέχεια οι «Αετοί» έχασαν και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Έβερτον στο 60΄, αλλά ο Γιούργκεν Κλοπ με τις αλλαγές του «κλείδωσε» τη νίκη, ενώ στο 88΄ ο Λουίς Ντίας «υπέγραψε» το θρίαμβο των «κόκκινων» μετά από εξαιρετική κάθετη του Κεϊτά.

Έτσι, η Λίβερπουλ νίκησε για πέμπτη συνεχή φορά εκτός έδρας στην Ευρώπη, κάτι που είχε να πετύχει σχεδόν 40 χρόνια, από τη σεζόν 1983/84 επί Τζο Φάγκαν. Βασικός κι ένας από τους καλύτερους της Μπεφίκα, ήταν ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος, ενώ στον πάγκο των «Reds» έμεινε ο Κώστας Τσιμίκας.

Στο Μάντσεστερ οι «Σίτιζενς» του Πεπ Γκουαρντιόλα δυσκολεύτηκαν, όπως ήταν αναμενόμενο, από το αμυντικό τείχος της Ατλέτικο, όμως βρήκαν τη λύση με το πρώτο εφετινό γκολ του Κέβιν ντε Μπράιν στη διοργάνωση.

Ο Βέλγος σκόραρε στο 70΄ από ασίστ του Φόντεν που μόλις είχε μπει ως αλλαγή στο παιχνίδι. Έτσι η Σίτι επέκτεινε το σερί της σε νοκ-άουτ ματς του Champions League έχοντας 8 νίκες, μία ισοπαλία και μόλις μία ήττα (στον περσινό τελικό με την Τσέλσι) στα τελευταία δέκα ματς.

Ηθικό ακμαιότατο, λοιπόν, για τις δύο διεκδικήτριες του τίτλου στην Premier League, που την Κυριακή διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο «Έτιχαντ» στο απόλυτο ντέρμπι κορυφής.

