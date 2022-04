Κόσμος

Ουκρανία – Κίεβο: Αγνοούνται εκατοντάδες άμαχοι

Περίπου 400 πολίτες αγνοούνται μόνο στο Χοστομέλ που ανακαταλήφθηκε από τις ουκρανικές δυνάμεις μετά από 35 ημέρες ρωσικής κατοχής

Περίπου 400 κάτοικοι του Χοστομέλ –προαστίου της ουκρανικής πρωτεύουσας, του Κιέβου– αγνοούνται, έπειτα από 35 ημέρες ρωσικής κατοχής, δήλωσε ο επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης.

Ο Τάρας Ντουμένκο είπε σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό ότι γίνονται έρευνες σε υπόγεια στο προάστιο αυτό, σύμφωνα με την εφημερίδα Ουκραΐνσκα Πράβντα.

Δεν υπάρχει κανένα ίχνος του συζύγου και του γιου μιας γιατρού στην περιοχή που είχαν πάρει οι ρωσικές δυνάμεις πριν από δώδεκα ημέρες, ενώ τα πτώματα ανθρώπων που είναι γνωστό ότι σκοτώθηκαν δεν έχουν βρεθεί, πρόσθεσε.

Αρκετοί κάτοικοι του Χοστομέλ βρέθηκαν στην Μπούτσα, άλλο προάστιο του Κιέβου. Ο εντοπισμός εκατοντάδων αμάχων νεκρών στην Μπούτσα προκάλεσε διεθνή κατακραυγή.

Το Χοστομέλ, βορειοδυτικά της πρωτεύουσας, βρίσκεται κοντά σε αεροδρόμιο στρατηγικής σημασίας όπου δόθηκαν σφοδρές μάχες ήδη από την έναρξη της ρωσικής εισβολής την 24η Φεβρουαρίου. Οι περισσότεροι από τους 16.000 κατοίκους του τράπηκαν σε φυγή.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανέκτησαν τον έλεγχο προαστίων του Κιέβου όπως το Χοστομέλ, η Μπούτσα και η Ιρπίν προ ολίγων ημερών.

