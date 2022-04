Life

“The 2Night Show” – Καζάκας: Οι ρόλοι που “απογείωσαν” την καριέρα του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αντίδραση του πατέρα του όταν του είπε πως θα γίνει ηθοποιός και η διαδρομή του από το Κερατσίνι ως την Κύπρο.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχθηκε στο «The 2Night Show» τον Κώστα Καζάκα που αγαπήθηκε και ως Μπουκουράν, αλλά και ως Αναμπέλα.

Ο αγαπημένος ηθοποιός, από τη σειρά «Συμπέθεροι από τα Τίρανα», μίλησε για τα παιδικά του χρόνια στο Κερατσίνι και για την απόφασή του να πάει στο Ναυτικό.

Όπως είπε ο πατέρας του ήταν ψαράς αλλά ο ίδιος ήθελε να γίνει κάτι καλύτερο από αυτό, γι' αυτό έγινε για λίγο ναυτικός.

Τελικά όμως έγινε ηθοποιός και μάλιστα αποκάλυψε ότι ο πατέρας του έγινε έξαλλος όταν του ανακοίνωσε ότι θα ασχοληθεί με την υποκριτική, τόσο πολύ που του έκοψε την οικονομική βοήθεια για καιρό. Ευτυχώς τον βοήθησε η γιαγιά του εκείνη την περίοδο.

Ακόμα μίλησε για τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε στη ζωή του η φιλία του με την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, με την οποία ήταν φίλοι από τη σχολή. Εκείνη ήταν που τον έστειλε σε οντισιόν για την Κύπρο αλλά και αργότερα τον πρότεινε και στον Μιχάλη Ρέπα για τον ρόλο του Αλβανού στους «Συμπέθερους από τα Τίρανα».

Παράλληλα, μίλησε για τη ζωή του στην Κύπρο, όπου ζει και εργάζεται τα τελευταία 30 χρόνια. Όπως τόνισε θεωρεί τον εαυτό του πολύ τυχερό καθώς δεν έμεινε άνεργος ποτέ. Μάλιστα πολλοί του έλεγαν ότι δεν θα τα καταφέρει στην Κύπρο γιατί δεν ήξερε την διάλεκτο. Και όμως εκείνος όχι απλά τα κατάφερε αλλά «πέρασε» για αυθεντικός Κύπριος στους ρόλους του.

Αναφερόμενος στις έξι σεζόν που συμμετείχε στους θεατρικούς «Συμπέθερους από τα Τίρανα», τόνισε ότι δεν υπήρχε ο ρόλος της μεταμφίεσης σε γυναίκα αλλά έγινε για τις ανάγκες της τηλεοπτικής σειράς και μάλιστα ο ρόλος του τριπλασιάστηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο θεατρικό.

Ειδήσεις σήμέρα:

Ουκρανία – Κίεβο: Αγνοούνται εκατοντάδες άμαχοι

ΕΟΔΥ: rapid test δωρεάν την Τετάρτη σε 178 σημεία

Καιρός: σκόνη και άνοδος θερμοκρασίας την Τετάρτη