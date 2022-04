Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: εκρήξεις κοντά στο Λβιβ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζεται να μαίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ενισχύουν την οικονομική βοήθεια οι ΗΠΑ.

Εκρήξεις σημειώθηκαν χθες βράδυ στη μικρή πόλη Ραντέκιφ, 70 χιλιόμετρα μακριά από το Λβιβ, της μεγαλούπολης της δυτικής Ουκρανίας, ανέφερε ο Μαξίμ Κοζίτσκι, επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης σε ανάρτησή του στο Telegram, καλώντας τους κατοίκους να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο.

«Μέχρι αυτήν την ώρα, δεν έχουμε πληροφορίες για θύματα», σημείωσε.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων στο Λβιβ μετέδωσε ότι ήχησαν οι σειρήνες της αεράμυνας.

Μακριά από το μέτωπο των συγκρούσεων, το Λβιβ (και η δυτική Ουκρανία ευρύτερα) δεν γίνεται συχνά στόχος ρωσικών βομβαρδισμών από την έναρξη του πολέμου στις 24 Φεβρουαρίου.

Στις 26 Μαρτίου το Λβιβ υπέστη ωστόσο σειρά ρωσικών πληγμάτων, δύο από τα οποία προκάλεσαν καταστροφές σε δεξαμενή καυσίμων και τον τραυματισμό πέντε ανθρώπων, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Οκτώ ημέρες νωρίτερα επλήγη εργοστάσιο επισκευής αεροσκαφών, χωρίς να προκληθούν θύματα, σύμφωνα με τον δήμαρχο. Στις 13 Μαρτίου, ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν μια μεγάλη στρατιωτική βάση περίπου 40 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Λβιβ, σκοτώνοντας τουλάχιστον 35 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 134.

Σε κοντινή απόσταση από τα πολωνικά σύνορα, το Λβιβ μετατράπηκε σε καταφύγιο για χιλιάδες εκτοπισμένους και στην αρχή του πολέμου φιλοξένησε πολλές πρεσβείες χωρών της Δύσης που μετέφεραν την έδρα τους από το Κίεβο, καθώς και ενδιάμεσος σταθμός για χιλιάδες πρόσφυγες που πήγαν στην Ευρώπη.

ΗΠΑ: Επιπλέον στρατιωτική βοήθεια 100 εκατ. δολαρίων

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα προσφέρει στην Ουκρανία επιπλέον βοήθεια, αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων, για την ασφάλειά της, συμπεριλαμβανομένων αντιαρματικών συστημάτων, ανακοίνωσε ο αμερικανός υπουργός Άντονι Μπλίνκεν.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, o Τζον Κέρμπι, διευκρίνισε σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε πως πρόκειται για «ανταπόκριση στην επείγουσα ανάγκη της Ουκρανίας για επιπλέον αντιαρματικούς πυραύλους Javelin, που έχουν προμηθεύσει οι ΗΠΑ στην Ουκρανία και χρησιμοποιήθηκαν πολύ αποτελεσματικά για την άμυνα της χώρας» από την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας την 24η Φεβρουαρίου.

Ειδήσεις σήμέρα:

Ουκρανία – Κίεβο: Αγνοούνται εκατοντάδες άμαχοι

ΕΟΔΥ: rapid test δωρεάν την Τετάρτη σε 178 σημεία

“The 2Night Show” – Δελαπόρτας: Ανέκδοτες ιστορίες από τον ελληνικό κινηματογράφο