Η Ρούλα Πισπιρίγκου καταθέτει αίτημα αποφυλάκισης

Ποιες πληροφορίες τους οδηγούν στο να ζητήσουν την αποφυλάκιση της Ρούλας Πισπιρίγκου και που στηρίζουν την αίτηση.

Ραγδαίες φαίνεται να είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση των τριών κοριτσιών από την Πάτρα που μέσα σε 3 χρόνια βρήκαν αιφνίδιο θάνατο.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Πελοπόννησος, μπορεί η Ρούλα Πισπιρίγκου, η μετέρα της 9χρονης Τζωρτζίνας που κατηγορείται για τον θάνατό της να πέρασε μόλις το πρώτο της βράδυ στις φυλακές κορυδαλλού, όμως, οι δικηγόροι της, γνωρίζοντας το τι ακριβώς ελέχθη στην ανακρίτρια, ήδη έχουν καταθέσει αίτημα αποφυλάκισης της πελάτισσάς τους κατηγορούμενης, ευελπιστώντας πως αυτό θα γίνει δεκτό. Kι έχουν σοβαρούς λόγους να το πιστεύουν! Ακόμα κι αν τυπικά το αίτημα δεν έχει κατατεθεί, είναι θέμα ωρών ή ολίγων ημερών αυτό να υποβληθεί!

Ομως, η αναγκαιότητα να ικανοποιηθεί το κοινό αίσθημα, εκτιμούν ότι δεν άφησε Ανακρίτρια και εισαγγελέα να «ξεπεράσουν» τόσο εύκολα το κατηγορητήριο, οδηγούμενοι σε μία ομόφωνη μεν… αλλά στην ουσία «οριακή» απόφαση προφυλάκισης της μητέρας.

Από ‘κει και μετά, η ψυχρή Ρούλα Πισπιρίγκου, για πρώτη φορά λύγισε και ξέσπασε πράγματι σε κλάματα.Ηταν η στιγμή που φώναξε… «είναι άδικο, χωρίς στοιχεία, να μπω στη φυλακή».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μετά τα στοιχεία του υπομνήματος ότι την ώρα που επήλθε ο θάνατος του παιδιού στο Νοσοκομείο «Αγλαΐα Κυριακού» δεν ήταν στον θάλαμο η Ρούλα Πισπιρίγκου, αλλά μόνο γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό, οι συνήγοροι υπεράσπισης διαπίστωσαν πως άρχισε να κάμπτεται η ανακρίτρια, σε σημείο τέτοιο, που -όπως λένε – στο τέλος ήταν σχεδόν βέβαιοι -κι αυτοί και η κατηγορούμενη- ότι δεν θα προφυλακιστεί αλλά θα αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους!

Έτσι8, μπορεί η απόφαση προσωρινής κράτησης της μητέρας να ήταν ομόφωνη μεταξύ ανακριτή και εισαγγελέα, όμως ήταν και οριακή, με την 33χρονη να λυγίζει κατά τη μεταφορά της στον Κορυδαλλο και να ξεσπά σε κλάματα, ενώ η δυνάμεις για τη φύλαξή της είναι ισχυρές για την ασφάλειά της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, ο σύζυγος της Ρούλας Πισπιρίγκου, Μάνος Δασκαλάκης, θα μεταβεί το μεσημέρι στην ανακρίτρια για να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής.





