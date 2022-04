Κοινωνία

Απεργία: “Παραλύει” η χώρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι συμμετέχουν στην απεργία. Πως θα λειτουργήσουν τα ΜΜΜ. Τι ισχύει για πλοία και αεροπλάνα.

24ωρη γενική πανελλαδική απεργία έχουν εξαγγείλει για σήμερα Τετάρτη 7 Απρίλιου, η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ.

Οι εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς συμμετέχουν στην Πανελλαδική Απεργία με κύρια αιτήματα την αύξηση των μισθών, την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την προστασία του εισοδήματος από τις ανατιμήσεις.

Στις 11:00 είναι προγραμματισμένη συγκέντρωση της ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ στην πλατεία Κλαυθμώνος. Την ίδια ώρα θα γίνει η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα. Στη Θεσσαλονίκη η συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη από το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο στις 10:30 μπροστά στο ΕΚΘ.

Να σημειωθεί ότι στο κέντρο της Αθήνας δεν ισχύσει σήμερα ο Δακτύλιος, ενώ κανονικά θα πραγματοποιηθούν οι πτήσεις. Τροποποιήσεις και στα δρομολόγια της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Στάση εργασίας 12.00-16.00 σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Στην απεργία θα συμμετέχουν:

Οι εργαζόμενοι σε ασφαλιστικά ταμεία, εφορίες, πολεοδομία, νομαρχίες, δήμους και πολεοδομία

Η ΠΝΟ

Τα λεωφορεία

Οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ

Συμμετέχουν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Τηλεπικοινωνιακών ΥΠΑ

Το συνδικάτο εργαζομένων στη ΣΤΑΣΥ που καλύπτει τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (τραμ, μετρό, τρόλεϊ, ΗΣΑΠ)

Πώς θα λειτουργήσουν τα ΜΜΜ

Ακινητοποιημένα όλη την ημέρα θα είναι τα Μέσα Σταθερής Τροχιάς (Μετρό, Ηλεκτρικός και Τραμ) σύμφωνα με απόφαση των σωματείων εργαζόμενων στην ΣΤΑ.ΣΥ.

Επίσης, ακινητοποιημένα θα είναι και τα τρένα, συμπεριλαμβανομένων και του Προαστιακού, καθώς και τα τρόλεϊ.

Στα λεωφορεία θα πραγματοποιηθούν στάσεις εργασίας από την έναρξη της βάρδιας ως τις 9:00 π.μ. και από τις 21:00 ως τη λήξη της βάρδιας σύμφωνα με απόφαση του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ. Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται γύρω στις 9:30 - 10:00 π.μ. ενώ τα τελευταία δρομολόγια αναμένονται από τις 20:00 ή νωρίτερα.

Τι ισχύει για πλοία, αεροπλάνα

Στην απεργιακή κινητοποίηση συμμετέχει η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ), με αποτέλεσμα τα πλοία να παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια όλης της χώρας.

Από την άλλη, κανονικά θα πραγματοποιηθούν οι πτήσεις σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας μετά την απόφαση του δικαστηρίου στο οποίο προσέφυγε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να κηρυχθεί παράνομη και καταχρηστική η εξαγγελθείσα 24ωρη απεργία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και των τηλεπικοινωνιακών της Υπηρεσίας.

Ειδήσεις σήμέρα:

Ουκρανία – Κίεβο: Αγνοούνται εκατοντάδες άμαχοι

“The 2Night Show” – Δελαπόρτας: Ανέκδοτες ιστορίες από τον ελληνικό κινηματογράφο

Ρούλα Πισπιρίγκου: καταθέτει αίτημα αποφυλάκισης