Γαλλία – προεδρικές εκλογές: Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν…. Μακρόν

Ο Μακρόν παραμένει το ακλόνητο φαβορί σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση, αλλά η Λεπέν δείχνει να «ροκανίζει» τη διαφορά.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα νικήσει την Μαρίν Λεπέν στις προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν στη Γαλλία αυτόν τον μήνα, αν και η Λεπέν έχει κερδίσει έδαφος τις τελευταίες εβδομάδες, δείχνει δημοσκόπηση του Ipsos Sopra Steria Cevipof που διενεργήθηκε για λογαριασμό της γαλλικής εφημερίδας Le Monde.

Σύμφωνα με την σφυγμομέτρηση αυτή, ο Μακρόν θα προηγηθεί των αντιπάλων του στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών που θα διεξαχθεί στις 10 Απριλίου στη Γαλλία, εξασφαλίζοντας ποσοστό 26,5% των ψήφων, έναντι 21,5% που αναμένεται να λάβει η Λεπέν και να έρθει στη δεύτερη θέση.

Τα ποσοστά αυτά συγκρίνονται με το 28% που εξασφάλιζε ο Μακρόν και το 17,5% η Μαρίν Λεπέν στην πιο πρόσφατη δημοσκόπηση που είχε διενεργηθεί μεταξύ 21 και 24 Μαρτίου, ανακοίνωσε το Ipsos Sopra Steria Cevipof.

Στη συνέχεια ο Μακρόν θα νικήσει την Λεπέν στον δεύτερο γύρο των γαλλικών προεδρικών εκλογών που θα διεξαχθεί στις 24 Απριλίου, εξασφαλίζοντας ποσοστό 54% έναντι 46% που προβλέπεται να λάβει η ακροδεξιά υποψήφια στις προεδρικές εκλογές, σύμφωνα με την σφυγμομέτρηση αυτή του Ipsos Sopra Steria Cevipof, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιοποιήθηκαν σήμερα.

