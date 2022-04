Αθλητικά

ΝΒΑ - Αντετοκούνμπο: Τα “ελάφια” διέλυσαν τους “ταύρους”

Σε μέτρια βραδιά ο Greek Freak. Κατέκτησαν των πρωτιά στη Σέντραλ Ντιβίζιον οι Μπακς.

Πολύ εύκολα, όπως δείχνει και το τελικό σκορ (127-106), πέρασαν οι Μπακς από το Σικάγο κάνοντας παράλληλα το 4 στα 4 απέναντι στους Μπουλς στην κανονική περίοδο. Το Μιλγουόκι βελτίωσε το ρεκόρ του σε 49-30 και βρίσκεται στη 2η θέση της Ανατολής, ισόβαθμό με Βοστώνη και Φιλαδέλφεια. Αντίθετα οι Μπουλς έπεσαν στο 45-34 και καταλαμβάνουν την 6η θέση της περιφέρειας. Επιπλέον αυτή είναι η τέταρτη διαδοχική χρονιά που τα «ελάφια» κατέκτησαν την Σέντραλ Ντιβίζιον.

«Σβηστός» ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 18 πόντους (6/11 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 3/5 βολές), 9 ριμπάουντ και 7 ασίστ σε 24 λεπτά συμμετοχής. Πρώτος σκόρερ της ομάδας ήταν ο Μπρουκ Λόπεζ με 28 πόντους.

Για τους «ταύρους» ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν είχε 40 πόντους και 18 πρόσθεσε ο Πάτρικ Γουίλιαμς. Στα τρία τελευταία παιχνίδια οι Μπακς θα παίξουν με τους Σέλτικς (εντός), με τους Πίστονς (εκτός) και με τους Καβαλίερς (εκτός).

