Απεργία: Οι συντάκτες του Ant1news.gr συμμετέχουν στην στάση εργασίας της ΕΣΗΕΑ

Τι αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ένωσης Συντακτών για τα αιτήματα της κινητοποίησης

Οι συντάκτες του Ant1news.gr συμμετέχουν στην στάση εργασίας, που έχει κηρύξει η ΕΣΗΕΑ, από τις 12:00 έως τις 16:00, στο πλαίσιο της 24ώρης απεργίας των ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

Σε ανακοίνωση σχετικά με την κινητοποίηση, η ΕΣΗΕΑ αναφέρει τα εξής:

«Οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ μαζί με όλους τους εργαζόμενους της χώρας συμμετέχουν μαζικά και δυναμικά στις απεργιακές κινητοποιήσεις της 6ης Απριλίου και για τον λόγο αυτό καλούμε τους συναδέλφους που εργάζονται στις εφημερίδες, τους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, τα διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης, τα Γραφεία Τύπου και τα Δημόσια ΜΜΕ να μετάσχουν στην 4ωρη στάση εργασίας πού έχουν προκηρύξει οι Ενώσεις για την Τετάρτη 6 Απριλίου 2022 από τις δώδεκα το μεσημέρι έως τις τέσσερις το απόγευμα. Κατά την διάρκεια της στάσης εργασίας επιτρέπεται η εργασία των συναδέλφων που θα καλύψουν τις απεργιακές συγκεντρώσεις.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ μεταξύ άλλων, αύξηση των μισθών, μέσω συλλογικών συμβάσεων. Υπενθυμίζουμε ότι στα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης οι τελευταίες συλλογικές συμβάσεις ανατρέχουν στο μακρινό 2008 και οι ατομικές συμβάσεις με μειωμένους μισθούς είναι πλέον ο κανόνας. Πρόκειται για μια απαράδεκτη εξέλιξη η οποία πρέπει άμεσα να αντιστραφεί. Απαιτούμε η εν εξελίξει συλλογική διαπραγμάτευση για τα Δημόσια ΜΜΕ να καταλήξει άμεσα σε συμφωνία και να αρθούν οι μνημονιακοί περιορισμοί όσον αφορά τους μισθολογικούς όρους. Σε αντίθετη περίπτωση δηλώνουμε έτοιμοι για κλιμάκωση των απεργιακών κινητοποιήσεων.

Εδώ και 14 χρόνια, οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ αλλά και οι εργαζόμενοι όλης της χώρας σηκώνουν στις πλάτες τους τα βάρη μιας βαθιάς κρίσης που επηρέασε και επηρεάζει τα εισοδήματα αλλά και τις ζωές όλων, με τελευταίο χτύπημα την πρωτοφανή ακρίβεια να ψαλιδίζει εισοδήματα και επίπεδα αξιοπρεπούς διαβίωσης.

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ από την Κυβέρνηση διεύρυνση και ενίσχυση των μέτρων στήριξης του έντυπου τύπου εδώ και τώρα και από τους εργοδότες συλλογικές συμβάσεις με αξιοπρεπείς μισθούς και δικαιώματα. Είμαστε και θα παραμείνουμε σε επαγρύπνηση. Απαιτούμε μέτρα από την κυβέρνηση και πράξεις από τους εργοδότες άμεσα».