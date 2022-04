Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία - Μπούτσα: άμαχος ποδηλάτης πέφτει νεκρός (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ολοένα και πιο σοκαριστικές είναι οι εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου από την επίθεση στην Μούτσα της Ουκρανίας.

Η εφημερίδα New York Times ανέφερε χθες Τρίτη ότι ο θάνατος άμαχου ποδηλάτη στην πόλη Μπούτσα από πυρά ρωσικών τεθωρακισμένων αποδεικνύεται από βίντεο που κατέγραψε μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (UAV) του ουκρανικού στρατού και το μεταφόρτωσε στον ιστότοπό της.

Το υλικό αυτό τραβήχτηκε στην Μπούτσα στα τέλη Φεβρουαρίου, όταν ακόμη το προάστιο αυτό του Κιέβου τελούσε υπό ρωσική κατοχή, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Το βίντεο δείχνει κάποιον να κινείται με ποδήλατο κατά μήκος δρόμου. Όταν φθάνει σε γωνία, κατεβαίνει από το ποδήλατο και την περνά βαδίζοντας.

Με το που εμφανίζεται, δύο τεθωρακισμένα οχήματα ανοίγουν πυρ προς την κατεύθυνσή του με πολυβόλα. Στο σημείο όπου ρίχνουν υψώνεται καπνός και σκόνη.

Οι Τάιμς της Νέας Υόρκης διαβεβαιώνουν ότι μπόρεσαν να επαληθεύσουν με ανεξάρτητο τρόπο το υλικό. Το πτώμα του άνδρα βρισκόταν ακόμη στο σημείο όπου είχε πέσει νεκρός αφού οι ρωσικές δυνάμεις εγκατέλειψαν το προάστιο του Κιέβου, αναφέρει.

Τη Δευτέρα, η εφημερίδα δημοσίευσε δορυφορικές φωτογραφίες που εικονίζουν τα λείψανα αρκετών ανθρώπων σε δρόμους στην Μπούτσα στα μέσα του Μαρτίου, προτού αποχωρήσουν τα ρωσικά στρατεύματα. Ωστόσο, δεν είναι φυσικά δυνατό να εξακριβωθεί ποιοι τους σκότωσαν από αυτά τα στιγμιότυπα.

Οι εικόνες των πτωμάτων αμάχων που βρέθηκαν στο προάστιο του Κιέβου έχουν προκαλέσει διεθνή κατακραυγή.

Το Κίεβο, η Ουάσινγκτον και σύμμαχοί τους κατηγορούν τον στρατό της Ρωσίας για βασανισμούς και εκτελέσεις αθώων. Η Μόσχα το διαψεύδει, χαρακτηρίζει ανυπόστατες και κατασκευασμένες τις κατηγορίες. Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είπε πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν πρέπει να δικαστεί για εγκλήματα πολέμου, κάτι που το Κρεμλίνο απορρίπτει κατηγορηματιά.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρούλα Πισπιρίγκου: καταθέτει αίτημα αποφυλάκισης

Φωτιά στο Παπανικολάου: Εντοπίστηκε νεκρός

Απεργία: “Παραλύει” η χώρα