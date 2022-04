Οικονομία

Υπουργείο Εργασίας: Τα fake news του ΣΥΡΙΖΑ οδηγούν στην αυτογελοιοποίηση

«Ο ΣΥΡΙΖΑ ξιφουλκεί εναντίον της πάγιας εργατικής νομοθεσίας, την οποία και ο ίδιος εφάρμοσε ως κυβέρνηση», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

«Για fake news του ΣΥΡΙΖΑ που οδηγούν σε αυτογελοιοποίηση» κάνει λόγο το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε ανακοίνωσή του.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων επισημαίνει, «Επειδή τα fake news του ΣΥΡΙΖΑ και της εφημερίδας ΑΥΓΗ άρχισαν… από το πρωί, ενημερώνουμε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, την εφημερίδα και τον εργατολόγο εκπρόσωπο του κόμματος, για τα εξής:

Ο ΣΥΡΙΖΑ ξιφουλκεί εναντίον της πάγιας εργατικής νομοθεσίας, την οποία και ο ίδιος εφάρμοσε ως κυβέρνηση. Οι ορισμοί του άρθρου 16 -γι' αυτούς που θεωρούνται ότι αναζητούν εργασία και όσους δεν θεωρούνται ότι αναζητούν- δεν αποτελούν νέα διάταξη, αλλά επανάληψη του άρθρου 3 του ν. 1545/ 1985, που εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες. Επομένως, συμπεριελήφθησαν ξανά στο νέο νομοσχέδιο για την πληρότητα του νομικού κειμένου, στο πλαίσιο της καλής νομοθέτησης».

«Είναι προφανές ότι ο κατήφορος του ΣΥΡΙΖΑ προς τα fake news και την ψευδολογία δεν έχει κανέναν φραγμό και ο Θεός ξέρει τι θα ακούσουμε πάλι αυτές τις μέρες, μέχρι την ψήφιση του νομοσχεδίου "Δουλειές ξανά". Πάντως, ο εργατολόγος που βγαίνει συχνότατα στις τηλεοράσεις ως εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ ας ανοίγει που και που κανένα εγχειρίδιο του Εργατικού Δικαίου», αναφέρει, στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

