Ο Μάνος Δασκαλάκης δηλώνει παράσταση πολιτικής αγωγής

Προς υποστήριξη της κατηγορίας που αποδίδεται στη σύζυγό του, Ρούλα Πισπιρίγκου, ως παθών από την αξιόποινη πράξη της 33χρονης.

Ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση θανάτου της πρωτότοκης κόρης του, Τζωρτζίνας, θα βρεθεί μετά το μεσημέρι ο Μάνος Δασκαλάκης, με σκοπό να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής.

Ο πατέρας της 9χρονης θα προσέλθει στο ανακριτικό γραφείο συνοδευόμενος από τον συνήγορό του Δημήτρη Καράμπελα προκειμένου να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας που αποδίδεται στη σύζυγό του, Ρούλα Πισπιρίγκου, ως παθών από την αξιόποινη πράξη της 33χρονης.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε δημόσια ο Μάνος Δασκαλάκης, επιθυμεί να μάθει την πλήρη αλήθεια για τον θάνατο της Τζωρτζίνας αλλά και των άλλων δύο κοριτσιών του. Ο 30χρονος πατέρας, αμέσως μετά την άσκηση δίωξης σε βάρος της συζύγου του, σε δηλώσεις του αποκάλεσε «κατηγορουμένη» τη Ρούλα Πισπιρίγκου αποκαλύπτοντας την πλήρη διαφοροποίησή του από τη μέχρι εκείνη την στιγμή ενιαία αντίδραση με κοινό μέτωπο έναντι δημοσιευμάτων των δύο γονιών.

Μετά τη δήλωση προς υποστήριξη της κατηγορίας (πολιτική αγωγή) στη δικαστική λειτουργό, ο Μάνος Δασκαλάκης και επίσημα θα είναι αντίδικος της μητέρας των τριών παιδιών τους, που χάθηκαν μέσα σε διάστημα τριών ετών, αξιώνοντας αποκατάσταση για την ψυχική οδύνη του από τον θάνατο της Τζωρτζίνας.

