Ο Τάκης Θεοδωρικάκος βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό

Τι ανέφερε στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Θετικός στον κορονοϊό, ανακοίνωσε πως βρέθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Ο ίδιος το έκανε γνωστό μέσα από ανακοίνωσή του στο Twitter, ενώ τόνισε ότι είναι τριπλά εμβολιασμένος. Όπως ανακοίνωσε θα συνεχίζει να εργάζεται από το σπίτι του.

Η ανάρτηση του Τάκη Θεοδωρικάκου:

«Καλημέρα, ήρθε η σειρά μου για ραντεβού με τον κορονοϊό. Προφανώς είμαι τρεις φορές εμβολιασμένος, θα εργάζομαι από το σπίτι και ελπίζω να ξεμπερδέψουμε γρήγορα».

Καλημέρα, ήρθε η σειρά μου για ραντεβού με τον κορονοϊό. Προφανώς είμαι τρεις φορές εμβολιασμένος, θα εργάζομαι από το σπίτι και ελπίζω να ξεμπερδέψουμε γρήγορα. — Τάκης Θεοδωρικάκος (@theodorikakosp) April 6, 2022

